林：盡量寫明泄密豁免情况

謂視嚴重緊急性 另有方法披露否

國家主席習近平數年前訪港，多間傳媒曾報道警力部署消息。被問及日後引述消息時如何確保獲合法授權披露，保安局長鄧炳強認為，除判斷相關資訊是否涉危害國安外，記者接獲消息時，需考慮消息人士有否披露相關資訊權限，強調「並非他（消息人士）告訴你，你（記者）就隨便說」；另考慮消息人士是否容許記者發布，判斷有否合法披露權限。

諮詢文件建議新增「境外干預罪」，並以「境外勢力」取代「敵人」概念。至於「境外勢力」是否僅涵蓋《社團條例》中外國或台灣政治組織，鄧炳強引述諮詢文件第五章，提到涵蓋任何外國政府、境外地區或地方當局、境外政治組織等，以及其關聯實體及個人。

可否報警力消息 鄧：需辨線人權限

被問及獲外國政府資助的大學及媒體是否涵蓋，以及怎麼釐定「受相當程度控制」，鄧稱同時參考有否觸犯「配合境外勢力情况」才能判斷，包括：一、境外媒體有否受監督、控制或被他人資助，二、是否明知而作出關鍵失實的陳述，三、達至干預效果。鄧形容要「三連中」加上有犯罪意圖才有可能違法。

有傳媒引述外媒稱，在23條及《港區國安法》互相配合下，本港與內地司法制度差異將徹底喪失，甚至形容本港會徹底被「大陸化」。林定國「百分之一百不同意」，提到23條屬本地立法，由草擬、調查、檢控以至審判都是「一條龍」，突顯一國兩制下港府獲賦權立法，「何來與內地制度混在一起或模糊化」。

（23條立法）