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林定國：防極端言論 遊客批港不違法 被問外國收窄煽動罪 鄧炳強提羊村案稱控風險

【明報專訊】《基本法》23條諮詢展開逾一周，其中建議擴大「煽動意圖」罪定義，如意圖引起港人或內地居民間仇恨或敵意，有可能違法。近年不少內地人在社交媒體批評香港，立法後遊客需否小心在港言行？律政司長林定國稱不論是否遊客，每天均有人對本港事情表達不開心和不滿意見，「（內地社交平台）小紅書都有，我亦有瀏覽很多」，而實際環境不曾啟動相關條例控告。林稱鼓吹及發表「極端言論」才屬違法。

明報記者 施晉宇

林定國及保安局長鄧炳強昨在政總接受傳媒訪問。對於港大法律學院客座教授陳文敏早前提到，很多國家已陸續收窄或廢除煽動罪，鄧炳強稱當局在《港區國安法》生效後曾以煽動意圖罪檢控，舉例羊村繪本案，認為立法是必須的，需能管控本港風險。

被問到港府煽動意圖罪有否研究外國做法，鄧炳強稱原有刑事罪行條例早已涵蓋煽動意圖，將來立法需能管控本港風險；舉例在羊村繪本案，法庭裁決稱散播謠言、錯誤信息或虛假資料文宣，令人不再相信甚至憎恨政府，導致嚴重社會動盪和混亂，可威脅國家存亡、領土完整和政治獨立，屬嚴重情况。

林定國則稱過往案例顯示，被控告或定罪者涉及極端言論，包括鼓吹和煽動獨立，挑動別人仇恨，破壞本港憲制秩序，且無事實基礎，屬例外及極端的情况。

信外媒不造謠毋須擔心 諷刺漫畫「難一概而論」

至於獲外國政府資助的媒體，其報道會否觸及「間諜活動」罪，林定國稱不論本港或外地傳媒均有「基本的道德水平」，即使無相關法例，相信不會刻意發布假消息、說謊甚或危害國安，新聞工作者毋須擔心，「除非你說我的假設是錯誤」。不少議員或評論員均會在報章或網上批評施政，另有創作人以漫畫諷刺時弊，被問到會否引起對行政或立法機關產生憎恨，鄧炳強稱難以一概而論，主要參考法律原則和條文，以及過往案件。

劇團表演危國安？ 林：須防煽推翻制度

去年《施政報告》提到要警惕「軟對抗」暗中作亂，被問到將來涉及思想上對國家不滿，甚或觸及文化安全的劇團表演，會否構成危害國安，林定國否認23條會限制思想自由，稱「每個人的思想自由我們控制不了」，惟須防範煽動性及與《基本法》最根本性條款有衝突的言論，舉例煽動推翻現有制度，《港區國安法》本身也不容許。但他強調港府抱從善如流態度，聽取市民大眾就施政發表的意見。

被問放寬遊行 鄧：立法前後權利保障無分別

國安法2020年生效後，本港公眾遊行及集會數量銳減。被問到23條立法能提升國安保障，當局會否放寬七一遊行及批准爭取普選等民主訴求，鄧炳強稱不論立法前後，遊行集會均受《公安條例》規管，強調相關權利保障無分別；當局會考慮公共安全、公共秩序及國安等，決定是否發出不反對通知書；如有需要或要求參加者掛頸繩等條件。

林定國早前受訪時，提及國安法第43條實施細則適用於23條；惟延長羈留期限等權力則未涵蓋。林定國昨稱，實施細則涵蓋搜查等操作，而直接觸及被捕人權利，料會在主體法律內清晰規範。去年，歐洲人權法院阻止英國將尋求庇護者遣送盧旺達，被問到日後會否由獨立機構監管23條檢控工作，林稱英國情况不能與本港類比，而本港已有司法制度把關。

（23條立法）

相關字詞﹕23條立法

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