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登車慢觸動保護 迪士尼過山車突停困12人

【明報專訊】迪士尼樂園「星戰極速穿梭」過山車昨因觸動安全系統引致停駛，12名乘客一度被困。消防高空拯救隊奉召到場協助乘客離開，事件中無人受傷。樂園對所有受影響賓客致歉，機電工程署已要求迪士尼樂園全面檢查涉事過山車，在確保安全後才可重開，並就事故提交報告。

園方致歉 機電署促確保安全方重開

昨午3時許，警方接報指迪士尼樂園過山車「星戰極速穿梭（Hyperspace Mountain）」突然停駛，過山車停在半空，12名乘客被困。消防接報到場協助全部乘客安全疏散，其間過山車沒有冒煙起火。職員隨後圍封設施出入口。

機電署發言人表示，事發時有9列過山車正在運作，由於上落客區列車延誤，安全系統啓動並將軌道上的所有列車制停，以防止其他列車進入上落客區。迪士尼樂園回覆稱，星戰極速穿梭設施運作期間，因有賓客登車時間過長，導致列車未能按時開出，為安全起見而觸發設施控制系統，導致設施暫停；演藝人員馬上協助乘客撤離，其中一列載有12名乘客的列車，由於停靠位置需按樂園既定機制通知消防處到場協助。該列車的所有乘客約於下午4時15分自行離開列車。

無人傷 遇事乘客：有小朋友喊

「星戰極速穿梭」是室內過山車，以電影《星球大戰》做主題，於漆黑環境中穿梭。遇事女童Coco稱，當時過山車突然停駛，之後燈光亮起，場內發出廣播着乘客等待救援，她說因停留位置並不陡斜，自己未有受驚，但「有小朋友喊」。操普通話的姓葉女童說，由於入園時間比較遲，到場時有職員稱因技術問題，過山車暫停開放。她形容有一點失望及遺憾，但明白如繼續開放過山車，「會受傷、會有安全隱患」。

相關字詞﹕星戰極速穿梭 迪士尼

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