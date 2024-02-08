稱在港賽前仍評估 邁阿密：事件無人犯錯

美斯微博稱傷處發腫 遺憾未出場

美斯的微博帳戶昨在對神戶勝利船的球賽臨開場前、即本港時間傍晚約6時，發文給內地和香港球迷，他稱因腹股溝有傷、傷處發腫並痛楚，故未能於香港出場，感到很遺憾，期望有天可再到香港，為球迷傾力比賽，亦盼望盡早到內地和大家分享足球的快樂。

國際邁阿密回覆本報稱，理解球迷及主辦方對美斯和蘇亞雷斯兩名球星缺陣感沮喪，球會亦對此感遺憾，惟強調球員健康屬首要，又感謝主辦方的貢獻，認為事件中無人犯錯；若球迷歡迎的話，國際邁阿密渴望在未來重返香港。

翻查主辦方Tatler Asia前日（5日）的聲明，國際邁阿密管理層在球賽上半場結束後，向主辦方稱美斯因傷無法出賽。政府早前表示，開場前主辦方仍然確認美斯會在下半場出場，至下半場通知政府美斯因傷缺陣，並在完場前約10分鐘再次確定美斯不能出場。

消委會截至昨午5時共接獲825宗相關投訴，當中678宗來自本地消費者，147宗來自旅客，涉款共逾559萬元，平均每宗金額6776元，最高一宗涉82,960元。海關表示，截至昨午5時共接獲211宗相關舉報。

吳傑莊促特權法索合約 鄧家彪擬入稟小額

立法會議員吳傑莊致函內會，要求討論以《立法會（權力及特權）條例》調查今次事件，並傳召主辦機構相關人士及索取相關合約和文件。

有報稱買入球賽門票的市民向立法會議員鄧家彪求助，指主辦方涉違反《商品說明條例》，鄧強烈呼籲主辦方交代及設退款保障機制，否則今日會入稟小額錢債審裁處追討。