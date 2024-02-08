美斯踢半小時「活躍自如」 港府促解惑 日友賽後備上陣 葉劉指令港難堪倡「不准再來」

霍啟剛批「傷口撒鹽」 直播現大量「回水」留言

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛昨在日本賽事完結後於facebook發表千字文，稱美斯上陣「絕對是在我們香港球迷傷口上撒鹽」，香港球賽「淪落到這個地步」，絕對有損香港形象，強調絕對不能「算數」，會繼續跟進。行政會議召集人葉劉淑儀於社交平台X發文稱，港人痛恨美斯、球隊及「背後黑手」刻意及有計算地令香港難堪，認為「美斯此後都不准再來港」。

國際邁阿密昨於本港時間傍晚6時在東京國立競技場友賽上屆日職冠軍神戶勝利船，共28,614人入場。根據球隊社交平台X在賽前的信息顯示，美斯先列後備，而在港友賽時同樣未有上陣的蘇亞雷斯則擔任正選。比賽開始前，美斯已穿上球靴，有別於在港友賽時只穿平底跑鞋。賽事上半場美斯一直坐於後備席，與隊友有講有笑。

下半場開始時，美斯換上「龜背」與一眾隊友在場邊熱身，至60分鐘上陣。球隊YouTube賽事直播的留言區隨即有大量中文留言叫「回水」，又質疑「美斯到日本就不受傷了？」

蘇亞雷斯正選 邁阿密互射12碼不敵神戶

美斯入替後即於中圈位置附近接應隊友傳球，並長傳給隊友；79分鐘時，他在禁區頂外盤球殺入禁區，並用左腳射門，遭對方龍門撲出後，即用右腳再次施射，惟遭對方球員護空門；至85分鐘，他在禁區外傳球給隊友後加速衝刺入禁區。兩隊最終在法定時間踢成0：0，以互射12碼定勝負，美斯未有「操刀」，邁阿密最後輸3：4。美斯離場時有跟觀眾揮手。

學者：倘嚴重至1分鐘不能踢 需兩三周康復

蘇亞雷斯昨以正選姿態「復出」，且於72分鐘施展「倒掛金鈎」但不中龍，至75分鐘被換出。

浸大體育、運動及健康學系教授劉永松稱，美斯昨已用「行動」證明其傷勢未必嚴重到不能在港作賽，加上他來港時的行為及表現，估計他或有「難言之隱」才不配合在港的一系列活動。他說從物理治療角度，若美斯傷勢嚴重到連一分鐘都不能出賽，應需時兩三周才能康復，並非3日便能上場跑動自如；以運動心理學分析，估計他或有身心疲累（burnout），已對足球不感興趣，但質疑其心理狀態是否3日後「完全變成另一個人呢？」

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