【Emily】美斯落場精神 梁熙：點解要唔開心？ 如再來港 田北辰倡先押起戲金

美斯喺香港no show，喺日本就出席記者會解釋因為「唔舒服」無喺港賽落場，仲話期望有機會再來港比賽。實政圓桌立法會議員田北辰就話，如果美斯再嚟，「我哋當然歡迎」，但為咗唔想做第二次水魚畀人劏，建議門票戲金先押起，如果美斯真係最少踢45分鐘就找數，否則「回水」畀觀眾。對於美斯噚晚喺日本表現神勇，田二少話「吹你唔脹」，認為可能連美斯嘅隊醫都會覺得係「神蹟」。

倘市民求助 麥美娟信區議員會助討公道

民政及青年事務局長麥美娟噚日朝出席林村許願樹活動時，冷不防有記者問佢，就美斯事件，區議員或關愛隊有冇收到求助？如收到會點幫手？麥美娟概括咁話，區議員職能包括接受市民投訴同轉介，相信區議員會好似處理其他求助個案一樣，「會協助市民處理相關的程序和希望能夠為市民討回公道」。