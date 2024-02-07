消委去年接3.4萬投訴 網購佔四成 連增兩年 JPEX案膺十大消費新聞首位

稱疫後復常推動消費 相關投訴增

消委會昨日舉行周年總結發布會，表示撇除涉及內地消費者的投訴後，消委會2023年共接獲31,294宗投訴，較2022年的28,338宗增加一成，所涉金額則下跌25%至約8億元，主要與「物業」相關投訴所涉金額減少有關。去年「服務」相關投訴比重略增，佔整體六成，「貨品」投訴則略減至39%。網購相關投訴去年逾1.2萬宗，按年升近兩成，佔整體41%，較前年的38%高，涉額亦增加兩成至逾4300萬元。

「食肆娛樂」營商手法結業投訴倍增

「食肆及娛樂」投訴去年錄得3,913宗，較前年升了25%；涉及延期/沒有送貨/遺失的佔最多，有724宗，按年跌10%；其次是價格/收費爭議及服務質素的投訴；涉及營商手法及結業的投訴分別為627宗及34宗，按年升逾1倍及2.4倍。營商手法方面的投訴主要涉及虛假或者誤導性商品說明，以及誤導或餌誘式廣告宣傳及誤導性遺漏。

涉及「公開表演」及「酒吧/會所」的投訴分別有866宗及35宗，按年分別升逾兩倍及逾10倍，後者大增原因包括有酒吧以一名韓國藝人訪港的私人行程作招徠售賣門票有關；前者大增則主要與一隊日本樂隊的演唱會因颱風取消，以及另一名韓國藝人的歌迷見面會安排有關。

晤訪港藝人落空 酒吧會所投訴升10倍

消委會總幹事黃鳳嫺表示，日本樂隊表演取消後，主辦單位遲遲未有退款，涉及260宗個案，消委會協調後促成退款；另一宗是由於涉事酒吧聲稱粉絲可與該韓國藝人接觸，參加者期望有握手及簽名等活動，但最後落空，經調停後，粉絲獲送贈禮品等安撫，「冇咁忟憎」。

另外，消委會昨日公布「兔年十大消費新聞」選舉結果，共4620人投票。涉款逾10億元、多名知名人物被捕的JPEX案以4057票登上榜首，同時被選為「最大快人心」消費新聞，消委會稱結果反映消費者不但關注虛擬交易平台的安全及可靠性，亦期望監管機構對可疑平台採取行動，保障投資者利益。

撤銷口罩令獲選「最抵讚」新聞

影響全港市民的垃圾徵費以3899票排第二；日出康城單位鑿穿主力牆事件則位列第三，同時獲選為「最離譜」新聞；撤銷口罩令則成為「最抵讚」新聞。