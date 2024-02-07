闖立會案 孫曉嵐：政權眼中罪名係尋民主自由 稱無破壞無施暴 指暴動「定義寬鬆」

案件共涉及14名被告，當中6人昨日先求情，分別是黃家豪（20歲，案發時，下同）、羅樂生（19歲）、畢慧芬（24歲）、孫曉嵐（23歲）、馬啓聰（30歲）及沈鏡樂（23歲）；其餘8名被告將於2月21日求情。除了黃家豪和馬啓聰被裁定一項「進入或逗留在會議廳範圍」罪成外，其他被告承認或被裁定一項暴動罪成。

官兩度警告 指法庭非表達政見舞台

被告孫曉嵐雖有代表律師，但要求親自向法庭陳辭，自言作為熱愛香港的人，投身反修例倡議運動，是自然及義不容辭的事。2019年她正修讀人權法碩士，以為憑一己知識可以守護社會價值。案發日為慶祝香港政權移交的日子，示威者進入昔日帶來民主的議事廳，探究香港政治問題癥結。

李官打斷陳辭，稱不能在法庭表達政見。孫曉嵐聽後表示想陳述她認罪原因，稱自己沒有破壞及使用暴力，但仍觸犯「定義寬鬆的暴動罪」、「政權眼中真正罪名係對民主、自由、人權的追求」。

「非暴力抵抗換來關注 但冇更自由嘅香港」

李官警告若再表達政見便中止她陳辭，最後孫曉嵐表示「我以公民不服從、非暴力的抵抗策略失敗，換來關注，但冇（換來）更民主自由嘅香港」，並寄望自己能早日回歸自由，「未來將活在真相中，過光明磊落的生活」。

闖會議廳罪兩被告冀判罰款

被告黃家豪的代表律師表示，黃當時以記者身分進入立法會，他觸摸基本法小冊子的原因是想用更好的角度拍攝，案發時他作為記者的經驗有限，也沒有意圖干擾證物，冀法庭考慮「進入或逗留在會議廳範圍」罪的最高罰款2000元，且有案例支持可判罰款。

被告馬啓聰的代表律師亦希望法官判處罰款。辯方就其餘被告採納書面求情陳辭。

【案件編號：DCCC 606至610/20等】

（反修例風暴）