惡法譯evil law 陳兩度爭議用字

【明報專訊】本案以英文審訊，陳沛敏用中文作供，由傳譯員翻譯英文。昨審訊期間，陳針對「惡法」及「逆權」兩詞，兩度在庭上提出她認為較合適的英文翻譯。控方詢問陳何謂「逆權」，陳認為「逆權」可簡單概括為「反對政府」；法官提醒控方就翻譯問題請教證人並不恰當，並請與訟各方散庭後自行商討「逆權」的正確翻譯。
指惡法「用draconian準確啲」
「逆權」可概括解作反對政府
控方問及《蘋果》在4月22日的報道標題「428反惡法」時，傳譯員將「惡法」譯為「evil law（邪惡的法例）」，陳沛敏指出「我覺得用draconian（嚴苛）準確啲」。辯方則表示只要傳譯員貫徹同一種翻譯便無不妥。
傳譯員在下午再將「逆權」譯為「struggle（對抗）」，陳沛敏指出庭上早前譯為「revolution（革命），會唔會struggle準確啲呢？」控方指出，亦可以譯作「adversarial movement」；庭上出現3個「逆權」的翻譯，詢問陳沛敏正確翻譯為何，陳同意將「逆」、「權」拆解為「against 」及「authority」。陳解釋「逆權」即是反對政府，這個用詞估計是源於《逆權司機》、《逆權大狀》等韓國電影，可簡單概括反修例運動。