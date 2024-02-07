4·28前氣氛靜黎「好驚」 陳認有份安排刊尊子助陣

着問李卓人要派多少尊子海報

控方庭上展示一則2019年4月27日黎發送給陳的語音信息謄本，黎問尊子設計的「banner」（庭上有稱海報或漫畫）是否可以印在翌日報紙，着陳問李卓人需要多少份。另一則謄本顯示黎稱「係畀佢哋派，唔需要我哋派」。陳確認「佢哋」指李卓人。同日黎亦傳送文字信息問「請想想有什麼我們還可做催谷市民明天上街？現在情况實在太靜，好驚」。

陳庭上解釋，「尊子」為政治漫畫家，李是前立法會議員，當遇上大遊行的日子，如每年七一，《蘋果》會邀尊子提供設計再印製在報紙其中一頁，當時因應遊行破例在4月印製。她不肯定這是誰的主意，「可能當時大家都覺得黎生好重視個遊行啦，咁所以我哋就喺嗰日都有印嗰個漫畫出嚟囉」，最終海報名為「反惡法 倒林鄭」。

控方追問何以見得黎重視遊行，陳稱黎不斷就催谷市民上街的事宜發信息，如聯絡她和時任總編輯羅偉光，指示跟進銅鑼灣書店前店長林榮基的訪問；黎亦指示可刊登前港督彭定康談修例的內容。控方展示《蘋果》4月28日報道〈在我們還有自由 今上街反惡法〉，另有一版載有標語「你確定自己不是逃犯？」並配上手銬圖片，手銬上方印有「HK」，下方鐵環有共產黨黨徽，另有「引渡惡法」四字。

陳稱按她理解，該圖是一幅廣告，雖然廣告不由她負責，「不過如果我作為讀者，都會讀到個意義係同《逃犯條例》有關」。至於黎的意見與刊物的關係，陳稱「佢（黎）都好鮮明咁去反對呢條條例，佢都好重視」。

（黎智英案）