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港聞二

陳：黎倡訪權威談送中谷上街 百萬遊行黎擬題「為勇敢港人乾杯」 陳稱有參考未採用

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司被控串謀勾結外國勢力案，昨第24天審訊。時任《蘋果》副社長陳沛敏繼續作供，審訊圍繞2019年反修例運動由醞釀至爆發的經過。她提到黎智英建議訪問法律界權威、宗教領袖、學生等「激發」港人上街；6月9日大遊行當天，黎建議以「為勇敢的香港人乾杯」為頭版標題。陳沛敏憶述當時循黎「嗰個方向」擬題，有考慮黎的意見，而最終標題是「香港人漂亮的固執 1,030,000」，未有直接採用黎的建議。

控方繼續由助理刑事檢控專員張卓勤提問，首先涵蓋黎針對2019年4月28日反對修訂《逃犯條例》大遊行提出的意見，又着陳想想如何催谷巿民上街，以及安排訪問前港督彭定康（見另稿）。

遵黎建議 找法律界評修例憂慮

反修例運動持續醞釀，至2019年5月31日，黎向陳轉發前《蘋果》社長董橋的信息，他建議《蘋果》訪問「有分量的人說幾句『送中』看法，六月九日的人數會多很多」，例如民主黨創黨主席李柱銘和天主教香港教區榮休主教陳日君樞機。黎提出與陳沛敏當面談談上述建議。陳供稱她確實與黎討論在6月9日大遊行前，找更多有權威的人評論修例引起的憂慮，並跟從建議，與同事商量聯絡「有分量」的人，最終亦找到法律界人士訪問。

陳沛敏供稱黎至6月仍然重視反修例運動，信息顯示黎在6月3日建議陳「找些聯署學生訪問，激發其他學生69出來」，陳吩咐其他同事跟進。6月9日大遊行當天，黎與陳討論遊行人數是否過百萬，陳稱「今天會很多人」、「希望」過百萬。黎繼續轉發他與董橋的信息，董形容「為勇敢的香港人乾杯」，黎建議以此為翌日見報的標題，陳回覆會「研究一下，或用地道的語言表達這意思」。兩人續討論遊行情况，陳形容「愈夜愈美麗」。《蘋果》翌日以「香港人漂亮的固執 1,030,000」為題，陳供稱她按黎的方向擬題，沒有直接採用黎的建議。

黎主張不撤不散 陳認翌日標題觀點一致

6月14日，黎發信息稱民主黨時任主席胡志偉估計若巿民抗議聲音減少，「令習主席不會在美國面前丟面後，條例就會捲土重來」，黎認為「我們只好行動日漸加劇，迎接詭計來臨」，應該「不撤不散」。《蘋果》翌日頭版報道題為「惡法擬暫緩但不撤 遊行前夕 林鄭緩兵 明天照上街」，陳同意標題與黎的觀點一致，因為黎認為暫緩修例僅「策略」，需要逼使撤回修例，她擬題時「有考慮佢（黎）嘅意見」。

外人登反送中宣傳 陳指廣告部處理

政府在6月15日暫緩修例，《蘋果》在6月17日發布廣告〈妳不撤回，我必抗拒 送中條例，葬送香江〉。陳供稱該廣告不是《蘋果》的宣傳廣告，而是外人登廣告，由廣告部處理。7月1日，《蘋果》頭版題為「惡法未撤回 林鄭未下台 今日再上街」，並隨報附送《逆權六月》特刊。

陳沛敏在庭上補充，特刊是6月反修例遊行照片的結集，而刊印特刊是因為《蘋果》讀者大多反對修例，加上有過百萬人上街，相信很多人有意收藏特刊，可以順道宣傳《蘋果》。控方詢問「反送中」還是「逆權」的用字較為強烈，陳認為前者針對法例本身，後者則指向政府。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）

相關字詞﹕逃犯條例 陳沛敏 蘋果日報 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 港區國安法

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