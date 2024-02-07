中環酒店命案撤控誤殺 一被告認藏毒囚8月

官指兩次犯案宜監禁

是次判刑的次被告廖偉業（44歲，售貨員）早前與首被告SAROMINES Michael Ikaika Tai Seichi（38歲，高爾夫球教練）同承認一項在酒店藏毒罪，廖亦承認在他的住所藏毒罪；首被告承認另一項販毒罪。

辯方求情稱，廖的母親在2020年去世及有親人自殺，患上抑鬱症；戒毒所報告顯示無毒癮，不建議入戒毒所。裁判官表示，廖於2020年7月因毒品罪被判感化，其後再犯本案，認為監禁是最合適判刑，並就他兩項藏毒罪，分別判囚兩個月及8個月，兩罪刑期同期執行。

案情指出，2022年7月30日凌晨，兩被告離開中環木的地酒店，首被告通知經理稱事主陳德明（終年40歲）在房內感到不適，並與經理前往房間，發現事主下半身赤裸倒卧在浴室，雙腳被牀單纏住。事件報警處理，事主沒有外傷，證實不治。

其後事主體內驗出涉案dipentylone等藥物，死因是服用多種藥物所致。首被告警誡下稱，知悉次被告與事主為朋友，事主當時帶同冰毒與被告服食，次被告則帶迷姦水到酒店。

【案件編號：ESCC1442/22】