疑因眼超超起衝突 眼鏡店經理遭爆頭危殆

36歲傷者姓關，在石硤尾邨美禧樓一眼鏡店任職店舖經理。該眼鏡店昨日如常營業，男職員稱原在此上班的另一名職員在事發後因受驚告假，東主身在內地，他由其他分店調至該店，不清楚事發過程。

疑犯有精神紀錄

事發前日上午11時許，現場為美禧樓停車場對開緊急車輛通道，通道正有工程，有圍欄封閉。據了解，姓關事主與涉案被捕46歲姓蕭男子並不相識，當時事主在美禧樓一樓平台商場如廁後，經過通道欲回到眼鏡店時，蕭男獨自在通道飲啤酒，疑因二人眼神對望，惹起對方不滿，發生爭執，有人撿起石頭衝前，兩人愈吵愈烈，事主被人揮拳襲擊，其間更遭人拿石頭狂扑頭部，一名在附近康健中心工作的女子途經目擊，上前喝止兇徒及報警，事主其後負傷返回眼鏡店，同事發現後隨即報警。

警方接報到場，在案發通道發現涉案姓蕭男子，經調查以涉嫌傷人拘捕他。事主頭部受傷，當時仍然清醒，由救護車送往瑪嘉烈醫院，但抵院昏迷，手術後情况危殆。案件交由深水埗警區重案組跟進。