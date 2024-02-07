明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

販毒判囚最重被告上訴得直 減至33年

【明報專訊】案發時38歲男子於2016年指使兩名青年，經海路從內地運送34公斤冰毒到港，男子被裁定販毒罪成，連同不依期歸押罪，判囚共37年4個月。他不服刑期上訴，上訴庭昨頒下判辭裁定他上訴得直，減刑至囚33年。判辭談及，兩名上訴庭副庭長在一宗新近案件審視沿用逾40年的販毒量刑原則並作指引，其中一點明顯轉變是由以往刻板地按毒品數量量刑，改為讓法官以較大酌情權來判斷被告涉案角色和罪責。

棄以毒品量量刑 官酌情考慮角色罪責

上訴人為李名豪。李於2017年原審期間棄保潛逃，翌年被捕。至2019年，李被裁定販毒罪成判囚37年，他另承認不依期歸押罪判囚4個月，分期執行。判辭指出，相信李當時是販毒罪歷來判囚最重的被告，故他就刑期上訴並不令人意外。

上訴方指出，有同案被告量刑起點為監禁30.5年，本案亦應以此為基準，再可因應他在案中擔當重要角色等因素加刑。而現行量刑指引只籠統涵蓋15公斤以上同類毒品，上訴方促請法庭制定量刑指引。律政司一方認為，原審以33年為量刑起點穩妥，但法官當時或未解釋清楚多於一個加刑因素如何決定總刑期，承認有下調空間。

上訴方倡採同案被告量刑起點30.5年

依照原審援引「Abdallah案」等指引，涉案毒品重達4至15公斤須判囚26至30年，超過15公斤由法官判決，上訴方引述近年「Herry Jane Yusuph案」則進一步依次分辨毒品分量、被告罪責及考慮加刑因素。上訴庭稱，前者或雙重考慮加刑因素，認為應採用後者原則，考慮到本案涉及國際情况、李擔當策劃角色，以監禁33年為起點，顧及他刑滿時已年屆六旬，兩罪同期執行。

【案件編號：CACC 130/19】

相關字詞﹕冰毒 販運危險藥物 上訴庭

上 / 下一篇新聞

疑未繫安全帶 拖車工墮地遭飛機輾斃 司機涉危駕致死被捕 工會倡裝提示燈號
疑未繫安全帶 拖車工墮地遭飛機輾斃 司機涉危駕致死被捕 工會倡裝提示燈號
熱能探測AI代誘餌計鼠患 設1900攝錄機
熱能探測AI代誘餌計鼠患 設1900攝錄機
「理想難再呈現」 被拒租場小伙子宣布休團
「理想難再呈現」 被拒租場小伙子宣布休團
3月現16深偽詐騙片 平台全刪
3月現16深偽詐騙片 平台全刪
領事商會提23條含糊 林定國：非憂慮 境外干預罪列「可」涵蓋情况 李浩然：包條文外情况留彈性
領事商會提23條含糊 林定國：非憂慮 境外干預罪列「可」涵蓋情况 李浩然：包條文外情况留彈性
國安處：統籌警隊 為23條主動行動
國安處：統籌警隊 為23條主動行動
研吊銷逃犯護照 鄧炳強：潛逃者眾
研吊銷逃犯護照 鄧炳強：潛逃者眾
4被通緝港人晤美助卿 汪文斌斥「公然勾連」
4被通緝港人晤美助卿 汪文斌斥「公然勾連」
未回應送達文件 許智峯被頒令破產
未回應送達文件 許智峯被頒令破產
龍心稱赴印尼尋贊助人 涉騙選舉開支被加控至6罪
龍心稱赴印尼尋贊助人 涉騙選舉開支被加控至6罪
新春急症室轉私醫可退款 適用次緊急非緊急病人 醫生指作用微
新春急症室轉私醫可退款 適用次緊急非緊急病人 醫生指作用微
新春9天料750萬人次進出 業界稱內地團數復疫前
新春9天料750萬人次進出 業界稱內地團數復疫前
疑因眼超超起衝突 眼鏡店經理遭爆頭危殆
疑因眼超超起衝突 眼鏡店經理遭爆頭危殆
中環酒店命案撤控誤殺 一被告認藏毒囚8月
中環酒店命案撤控誤殺 一被告認藏毒囚8月
70歲校巴司機 暈倒送院不治
70歲校巴司機 暈倒送院不治
陳：黎倡訪權威談送中谷上街 百萬遊行黎擬題「為勇敢港人乾杯」 陳稱有參考未採用
陳：黎倡訪權威談送中谷上街 百萬遊行黎擬題「為勇敢港人乾杯」 陳稱有參考未採用
4·28前氣氛靜黎「好驚」 陳認有份安排刊尊子助陣
4·28前氣氛靜黎「好驚」 陳認有份安排刊尊子助陣
惡法譯evil law 陳兩度爭議用字
惡法譯evil law 陳兩度爭議用字
闖立會案 孫曉嵐：政權眼中罪名係尋民主自由 稱無破壞無施暴 指暴動「定義寬鬆」
闖立會案 孫曉嵐：政權眼中罪名係尋民主自由 稱無破壞無施暴 指暴動「定義寬鬆」
榮譽喪禮同袍送別 殉職消防邱耀文葬浩園
榮譽喪禮同袍送別 殉職消防邱耀文葬浩園
消委去年接3.4萬投訴 網購佔四成 連增兩年 JPEX案膺十大消費新聞首位
消委去年接3.4萬投訴 網購佔四成 連增兩年 JPEX案膺十大消費新聞首位
灣區熱搜：煙花匯演 隨龍年去而復返 民間放寬 穗設燃放零售點
灣區熱搜：煙花匯演 隨龍年去而復返 民間放寬 穗設燃放零售點
灣區熱搜：煙花爆竹按危險度分4等級
灣區熱搜：煙花爆竹按危險度分4等級
【Emily】任職21年 迎80大壽 盼讓位新人 肥彭將退任牛津校監
【Emily】任職21年 迎80大壽 盼讓位新人 肥彭將退任牛津校監
【Emily】體檢BMI「肥佬」 顏汶羽要運動減磅
【Emily】體檢BMI「肥佬」 顏汶羽要運動減磅
【Emily】新春匯演 港藝術體操隊首登場 逾30人演繹「巨龍逐珠」
【Emily】新春匯演 港藝術體操隊首登場 逾30人演繹「巨龍逐珠」
【Emily】桃花大年初八起可回收 設55收集點
【Emily】桃花大年初八起可回收 設55收集點
【Emily】新生嬰獎勵金 6000家長已取兩萬
【Emily】新生嬰獎勵金 6000家長已取兩萬
【Emily】警防騙App去年錄逾213萬次搜尋
【Emily】警防騙App去年錄逾213萬次搜尋