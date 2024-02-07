販毒判囚最重被告上訴得直 減至33年

棄以毒品量量刑 官酌情考慮角色罪責

上訴人為李名豪。李於2017年原審期間棄保潛逃，翌年被捕。至2019年，李被裁定販毒罪成判囚37年，他另承認不依期歸押罪判囚4個月，分期執行。判辭指出，相信李當時是販毒罪歷來判囚最重的被告，故他就刑期上訴並不令人意外。

上訴方指出，有同案被告量刑起點為監禁30.5年，本案亦應以此為基準，再可因應他在案中擔當重要角色等因素加刑。而現行量刑指引只籠統涵蓋15公斤以上同類毒品，上訴方促請法庭制定量刑指引。律政司一方認為，原審以33年為量刑起點穩妥，但法官當時或未解釋清楚多於一個加刑因素如何決定總刑期，承認有下調空間。

上訴方倡採同案被告量刑起點30.5年

依照原審援引「Abdallah案」等指引，涉案毒品重達4至15公斤須判囚26至30年，超過15公斤由法官判決，上訴方引述近年「Herry Jane Yusuph案」則進一步依次分辨毒品分量、被告罪責及考慮加刑因素。上訴庭稱，前者或雙重考慮加刑因素，認為應採用後者原則，考慮到本案涉及國際情况、李擔當策劃角色，以監禁33年為起點，顧及他刑滿時已年屆六旬，兩罪同期執行。

【案件編號：CACC 130/19】