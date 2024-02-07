新春9天料750萬人次進出 業界稱內地團數復疫前

入境處亦估計，假期羅湖管制站、落馬洲支線管制站及港珠澳大橋管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約17萬、15.8萬及10.5萬人次出入境。入境處稱已減少前線人員休假，加開檢查櫃枱及通道疏導人流及車流，亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。

初四料60萬入境 破近10年紀錄

徐王美倫昨向本報稱，年三十至年初八期間日均會有200個內地旅行團來港，以往本港平日最高峰一日有300團；她認為以內地客多傾向留鄉過年的情况來說，今年農曆新年有200團算相當不錯，與疫前相若。徐太稱當中過夜及一天團數量各佔一半，據她了解，部分團行程包括新春活動，如林村許願節擲寶牒、年初三賀歲賽馬日等，部分綠色深度遊在新年期間也如常舉行。

入境處預計年初四高峰會有多達60餘萬人次入境，翻查資料，相關數字為近10年來最高。徐太說，不肯定最終入境人次能否達到估算水平，雖然初三及初四確為今年內地團來港高峰期，但業界對新年期間客量估算偏向保守。她提到近年兩地交通漸趨方便，業界亦期待今年或創紀錄，盼交通配套等可配合。

今公布通關節慶交通安排

特首李家超昨表示，當局今日會公布新年通關及慶祝活動的交通安排，相信新年期間會有很多港人及遊客往返兩地，局方會增加人手及適當調配交通。