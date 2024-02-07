新春9天料750萬人次進出 業界稱內地團數復疫前

【明報專訊】本周六便是農曆大年初一，入境處預計今年農曆新年假期，即年三十至年初八（9至17日）期間會有超過750萬人次出入境，當中約600萬、即約八成人次會經陸路口岸出入境，陸路出境高峰期為周日（11日）、即年初二，料約46萬人次出境；入境高峰期則為下周二（13日）、即年初四，約60.7萬人次入境。旅議會主席徐王美倫稱，業界預計新年期間每日會有200個內地團來港，數量回復至疫前水平。
入境處亦估計，假期羅湖管制站、落馬洲支線管制站及港珠澳大橋管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約17萬、15.8萬及10.5萬人次出入境。入境處稱已減少前線人員休假，加開檢查櫃枱及通道疏導人流及車流，亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。
初四料60萬入境 破近10年紀錄
徐王美倫昨向本報稱，年三十至年初八期間日均會有200個內地旅行團來港，以往本港平日最高峰一日有300團；她認為以內地客多傾向留鄉過年的情况來說，今年農曆新年有200團算相當不錯，與疫前相若。徐太稱當中過夜及一天團數量各佔一半，據她了解，部分團行程包括新春活動，如林村許願節擲寶牒、年初三賀歲賽馬日等，部分綠色深度遊在新年期間也如常舉行。
入境處預計年初四高峰會有多達60餘萬人次入境，翻查資料，相關數字為近10年來最高。徐太說，不肯定最終入境人次能否達到估算水平，雖然初三及初四確為今年內地團來港高峰期，但業界對新年期間客量估算偏向保守。她提到近年兩地交通漸趨方便，業界亦期待今年或創紀錄，盼交通配套等可配合。
今公布通關節慶交通安排
特首李家超昨表示，當局今日會公布新年通關及慶祝活動的交通安排，相信新年期間會有很多港人及遊客往返兩地，局方會增加人手及適當調配交通。