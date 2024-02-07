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新春急症室轉私醫可退款 適用次緊急非緊急病人 醫生指作用微

【明報專訊】本港正值流感高峰期，農曆新年假期將至且天氣轉冷，公營醫療服務料受壓。醫管局昨宣布公院急症室於年三十（9日）至本月18日試行特別安排，第四和第五類、即次緊急及非緊急病人若覺得等太久並欲轉看私家醫生，可在登記後24小時內申請退款。關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為病人雖能選擇退款，毋須長時間輪候，但關注新年期間私家醫生服務是否足夠及銜接過程能否方便快捷。有醫生認為急症室收費較私家醫生便宜，料措施對減少市民到急症室作用不大。

登記後24小時內申請 視效果或恒常化

醫管局行政總裁高拔陞解釋，新安排針對獲分流為次緊急和非緊急的病人，如覺得等候時間過長，希望轉看私家醫生，可於登記後24小時內通知登記處退還180元收費，醫院將在一個月內透過電子付款方法等發還款項，冀措施有助緊急和真正需要急症室服務的市民更快接受服務。

高拔陞強調醫管局不會鼓勵市民退款，而是鼓勵輕症且穩定者盡量向普通科門診或私家醫生求醫，又提到以往有些輕症病人等候多時而欲離開急症室，但因已付款而覺得不划算，新安排則為病人提供多個選擇。被問措施會否恆常化，他稱這次屬特殊試行安排，會根據今次經驗再考慮。

社協關注假期私醫足夠否

彭鴻昌稱過往新年較少私家醫生應診，令部分市民只能到急症室，以第四及第五類病人佔大多數，相信特別措施有助減少上述病人輪候苦况。他認為急症室求診人數過多的癥結在於基層醫療發展未完善，且「（病人）不知道哪裏有醫生他們可以負擔得起」，相信單靠收費調整或退款，未必能完全解決問題。他關注市民雖能選擇退款，但由急症室轉向私醫求醫的過程能否銜接得方便快捷。

香港西醫工會副會長陳培光認為公院急症室收費較私家醫生便宜，料新安排對減少市民到急症室求醫的作用不大。被問私家診所會否因應新安排在農曆新年時增加人手或延長服務時間，他稱部分醫生或一早計劃好新年行程，估計「沒什麼理由在只剩幾天的時間裏，因為這件事改變原本計劃。」

醫衛局長盧寵茂稱，年初一至初四將增加醫管局普通科門診名額25%，提供服務的普通科診所由14間增至18間，中醫診所暨教研中心提供1800個資助門診服務籌額，其間近百間私家診所和醫院、40間中醫診所會提供服務，逾250間中醫診所於初一至初七延長服務。他呼籲傷風感冒或輕微擦傷等輕症病人選擇其他途徑求醫，讓急症室資源可照顧嚴重意外或危重病人。

盧寵茂：初一至四普通科門診額增25%

醫衛局和發展局亦整合公營普通科門診、家庭醫生、私營醫療機構及中醫藥界於新年服務的資料，市民可經醫管局網頁、醫健通及HA GO流動應用程式，透過相關地圖查閱地址、電話及服務時段。

相關字詞﹕私家醫生 醫管局 公院 急症室

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