龍心稱赴印尼尋贊助人 涉騙選舉開支被加控至6罪

美容離港同在選舉日刊憲前

46歲被告林克霖報稱無業，昨無代表律師，自行抗辯。控方案情指出，2020年6月12日，政府刊憲公布2020年立法會換屆選舉，選舉日期為同年9月6日；而選舉不設海外投票站或海外投票安排。同年7月18日被告親身遞交新界東選舉提名表格，獲確認有效，同月31日政府宣布押後選舉至2021年。根據規例，被告仍需在限期前向選舉事務處遞交選舉申報書，並有權向政府申索選舉開支款項。

同年9月4日被告遞交申報書，申報選舉總開支213791.81元，包括2019年4月30日兩筆面部豐滿療程個人開支共3.12萬元、2020年9月10日至10月10日租用翠雅山房一間房間作租金及辦公室開支共7500元、2019年9月13日至2020年6月1日共8筆海外選舉聚會的開支逾1.95萬元。控方指稱當中面部療程獲8719元退款，並指上述3項開支明顯不是「選舉期間」招致或不符選舉開支定義，意圖詐騙並誘使選舉事務處付款。

【案件編號：ESCC 2050/23】