4被通緝港人晤美助卿 汪文斌斥「公然勾連」

憂增跨境打壓 郭鳳儀促制裁

郭鳳儀在社交網站表示日前與康達會面，她認為23條立法生效後，被中國和香港當局「跨境打壓（transnational repression）」的人將更多，建議美國政府採取相應措施，包括制裁推行「跨境打壓」者、調查「跨境打壓」案件等。康達在會後表示，對於能夠會見為香港民主和人權發聲的海外港人代表感榮幸，稱他們因行使基本自由遭打壓，促請港府停止威嚇香港、美國以至世界各地的人民。

助卿促港府停威嚇各地人民

汪文斌昨日回應有關會面，表示強烈不滿和堅決反對。他指參與會面的4名海外港人涉嫌危害國家安全，正被通緝，批評美國「為反中亂港分子撐腰打氣」，粗暴踐踏法治精神，在人權和法治問題上雙重標準，重申香港事務屬中國內政，不容外部勢力干預。特區政府發言人表示，強烈反對任何人美化被通緝者或試圖對政府維護國安工作作出不實指控。

（23條立法）