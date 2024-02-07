3月現16深偽詐騙片 平台全刪

詐騙佔去年四成罪案 多涉網購

本月起，警方網騙陷阱搜尋工具「防騙視伏App」用戶可啟用3個新功能，包括瀏覽可疑網站或接到可疑來電時，由應用程式發出防騙警示；另可在公眾舉報平台舉報可疑電話號碼或網站。蕭澤頤又稱，詐騙集團利用大量傀儡戶口收取騙款和洗黑錢，故認為打擊傀儡戶口是摧毁詐騙產業的有效方法。警方去年拘捕9239人涉各類騙案和相關洗錢罪行，其中約6500人是傀儡戶口持有人。

警方昨日總結去年整體治安情况，2023年整體罪案90,276宗，較前年同期70,048宗增約29%。其中《港區國安法》2020年生效至去年底共290人被捕，當中約六成人已被檢控。蕭澤頤去年2月稱仍在積極檢視反修例運動被捕個案，形容已進入最後階段，期望同月內公布。事隔約一年後再被問及調查進度，他透露當中2955人已完成或正在經司法程序處理；因應證據或情况，警方已就個別案件作「個別處理」，並會繼續考慮多項因素，依法處理餘下案件。

國安法拘290人 六成被控

上月31日，警方與海關偵破1億元跨境販毒案，涉案57歲疑犯黃桂華被指在探員欲搜車時激烈反抗及試圖驅車離開，被警員制服20分鐘後昏迷車內，留醫一晚不治。死者家屬批評警方事發後沒與家屬聯絡及解釋事件。被問及調查進展及有否使用過分武力，蕭澤頤指個案正進行驗屍程序，死因有待毒理化驗進一步確定；警方將留待調查完成後，向死因裁判法庭提交整體死亡報告，由法庭決定是否展開死亡研究。