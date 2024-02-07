「理想難再呈現」 被拒租場小伙子宣布休團

【明報專訊】劇團「小伙子理想空間」原定本月初租用香港兆基創意書院的場地公演兩齣舞台劇，惟該校按教育局指示突然煞停租場；「小伙子」昨日宣布休團，稱「失去表達的『空間』，『理想』也難再呈現」，並道歉稱「這一次或許捱不過了」。
「小伙子」創辦人及團長唐浩翔昨在Instagram撰文，宣布將「正式休團」，並回顧劇團自2017年成立至今的7年歷程。
唐浩翔憶述，去年籌辦的音樂劇《百花舞廳》為「創團以來規模最大的重頭戲」，惟在劇本、歌曲準備就緒，排練如火如荼之際，「演出被取消了」，但他仍選擇堅持，「相信『理想』總有『空間』去實現」。
提及近日遭煞停的劇目，唐浩翔稱，所有演員和台前幕後準備了3個月，卻在演出3天前遭腰斬，「絕對是一個從來沒有想像過的結局」。他說始終期望能構造一個理想空間，讓相同理念的人「有空間和有尊嚴地」發展心目中的藝術創作，卻終失去使用空間的權利，比起可惜、傷心及難過，「最大的感受更是不甘」。
另外，香港演藝學院原定本月下旬上演的舞台劇畢業作品《一個無政府主義者的意外死亡》亦臨陣取消。
演藝煞停劇 楊潤雄：校內決定
文化體育及旅遊局長楊潤雄昨日在商台《在晴朗的一天出發》表示，叫停演出屬校內決定，「是校內老師內部自行討論後的一個決定」，局方將向演藝學院了解背後因由。