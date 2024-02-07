「理想難再呈現」 被拒租場小伙子宣布休團

「小伙子」創辦人及團長唐浩翔昨在Instagram撰文，宣布將「正式休團」，並回顧劇團自2017年成立至今的7年歷程。

唐浩翔憶述，去年籌辦的音樂劇《百花舞廳》為「創團以來規模最大的重頭戲」，惟在劇本、歌曲準備就緒，排練如火如荼之際，「演出被取消了」，但他仍選擇堅持，「相信『理想』總有『空間』去實現」。

提及近日遭煞停的劇目，唐浩翔稱，所有演員和台前幕後準備了3個月，卻在演出3天前遭腰斬，「絕對是一個從來沒有想像過的結局」。他說始終期望能構造一個理想空間，讓相同理念的人「有空間和有尊嚴地」發展心目中的藝術創作，卻終失去使用空間的權利，比起可惜、傷心及難過，「最大的感受更是不甘」。

另外，香港演藝學院原定本月下旬上演的舞台劇畢業作品《一個無政府主義者的意外死亡》亦臨陣取消。

演藝煞停劇 楊潤雄：校內決定

文化體育及旅遊局長楊潤雄昨日在商台《在晴朗的一天出發》表示，叫停演出屬校內決定，「是校內老師內部自行討論後的一個決定」，局方將向演藝學院了解背後因由。