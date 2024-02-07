熱能探測AI代誘餌計鼠患 設1900攝錄機

食環署今年起採用熱能探測攝錄機輔以人工智能技術，取代傳統以誘餌普查方法，偵測鼠活動情况。食環署指每半年做一次調查，定期根據捕獲活鼠數目、收集死鼠數目及投訴數字等，在全港19個監察區各選定200至300個地點，再抽樣選出100個安裝熱能探測攝錄機。

「無鼠百分比」 3區料下月有數據

食環署統計師張麗嫻表示，考慮到老鼠的生活習性，調查會從晚上7時至早上7時進行，每兩分鐘拍攝一次熱能影像，持續3天，共約1080張攝像；署方再透過AI技術分析熱能影像，分辨老鼠存在，再以沒有鼠隻出沒的影像佔拍攝總數目的百分比，計算出「無鼠百分比」，「無鼠百分比」愈低代表愈多老鼠出沒。張說，新方法可更概括和中肯了解老鼠活躍情况，包括同一老鼠重複出沒對人類的滋擾。

食環：光點顯示 不拍私樓內

食環署防治蟲鼠主任主管李明偉說，過去透過番薯誘餌監察是否有老鼠出沒，未能反映鼠患嚴重程度；新方法能更精準記錄鼠類活動情况及數量，覆蓋範圍亦較廣闊。食環署高級總監（潔淨及防治蟲鼠）2吳國倫表示，「無鼠百分比」未有標準，數據主要用作採取滅鼠措施參考。他又指市民毋須擔心私隱問題，熱能成像只以光點顯示，亦不會拍攝私人樓宇內部情况。

立法會九龍中議員楊永杰表示歡迎新指數，指番薯誘餌未能吸引老鼠進食，令鼠患參考指數結果偏離事實。他促政府盡快在全港應用，並增加熱能探測攝錄機數量，以及頻密加大掃描範圍，以期真實反映鼠患。