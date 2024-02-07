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疑未繫安全帶 拖車工墮地遭飛機輾斃 司機涉危駕致死被捕 工會倡裝提示燈號

【明報專訊】香港機場昨日發生致命交通意外，34歲約旦裔跟車工乘坐一輛正拖動飛機的特別用途車輛期間，懷疑未扣上安全帶，跌出車外遭飛機輾斃。警方到場調查，以涉嫌危險駕駛導致他人死亡拘捕扣查拖車司機，事故原因仍在調查。機場空運員工協會發聲明，稱昨緊急約見機管局以表達安全意見，包括建議機管局及營辦商公司在飛機拖車上安裝「安全裝置智能提示燈號」，提示員工做好安全措施。

昨凌晨3時許，警方接到機場職員報案，指發現上述男子倒臥機場停機坪滑行道上，懷疑他曾被載具撞倒。消防、救護及警方接報到場，事主身體多處嚴重受傷，當場證實死亡。60歲姓冼拖車司機以涉嫌危駕導致他人死亡被捕。

司機半路不見事主 發現臥滑行道

據悉，約旦裔死者持香港身分證，是拖車跟車工人。事發時他坐在拖行飛機的拖車後排，司機在前座駕駛，兩人駕乘拖車拖着一架飛機往西停機坪，其間司機發現事主不知所終，於是循原路尋找，發現他在滑行道位置倒地昏迷，懷疑他在拖行飛機期間意外跌出拖車並被飛機撞倒，於是通知主管報警。

涉事灣航機 機管局跟進助遺屬

機管局回覆稱，將配合調查，已聯絡相關地勤公司，跟進向死者家屬提供協助的事宜；據現場了解，員工於拖車上工作時懷疑未有扣上安全帶。該局稱死者為中國飛機服務有限公司通過「優秀人才入境計劃」聘請的員工，已上班約9個月。涉事飛機屬大灣區航空，事發時機上沒有任何機組人員及乘客。本報向大灣區航空查詢，至截稿前未獲回覆。

香港民用航空事業職工總會主席李永富稱，據初步了解，死者負責將牽引杆連接飛機及拖車之間，「如果泊到去指定位置，要將輪擋放好，攝住個飛機轆，避免飛機移位」。他指技術員工作屬24小時輪班制，以事發時間推斷他正上通宵班。機場空運員工協會總幹事儲漢松補充，「安全裝置智能提示燈號」會在車內人未佩戴好安全帶或未關好車門時發出，以他所知現行拖車未有相關裝置。他又認為機管局及營辦商應就職業安全做更多培訓及推廣，如在員工休息室播放宣傳片段、於員工群組發放職安健信息。

新界南總區交通部特別調查隊跟進案件，呼籲任何人如目睹意外發生經過或有任何資料提供，可致電3661 1346與調查人員聯絡。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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