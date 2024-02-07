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灣區熱搜：煙花匯演 隨龍年去而復返 民間放寬 穗設燃放零售點

【明報專訊】相隔4年香港年初二再度舉行維港煙花匯演，而廣州對上一次農曆新年放煙花已是上一個龍年。睽違12年，廣州將於本周六大年初一在白鵝潭舉行煙花匯演。此外，廣州市番禺、南沙、花都等多個郊區去年底宣布放寬「禁燃令」，允許市民可在指定區域燃放煙花爆竹，並公布指定合法零售點。

明報記者 司徒聰穎

出於安全和環保原因，內地立例禁止放煙花爆竹可追溯至1980年代，最早為北京在1986年採取「逐步限制、趨於禁止」的政策。廣州也是全國最早一批立法規管銷售及燃放煙花爆竹的城市之一，1992年《廣州市銷售燃放煙花爆竹管理規定》（2021年《廣州市煙花爆竹安全管理規定》取代）列明越秀、天河等8區禁止任何單位或個人放煙花爆竹。到2023年初，廣東、山東、遼寧等多地陸續將「禁止」改為「限制」，在特定時段和區域可燃放指定等級的煙花。

煙花景酒店房價漲至過萬

廣州年初一煙花匯演始於1995年，在珠江兩岸的路邊、橋上觀賞煙花，成為不少廣州人農曆新年集體回憶。這活動持續18年，2013年取消。廣州市上月底宣布，今年年初一（10日）在白鵝潭恢復煙花表演，歷時45分鐘，再度以火樹銀花帶出「年味」。消息一出，「最佳觀賞位」白天鵝酒店當晚房價漲到過萬元人民幣。本次煙花匯演實行預約制，觀眾可通過微信公眾號「中國廣州發布」和「廣州荔灣發布」填寫預約信息，等候抽籤結果。此外，南沙區明珠灣將舉辦海上煙花匯演和無人機表演，花都融創及從化碧水灣溫泉度假區也將舉辦各式各樣的煙花騷。深圳歡樂海岸、世界之窗，以及佛山南海、順德、三水、高明等地亦有煙花表演。

多市民查詢 有煙花店日銷售2000元

除官方放煙花外，廣州市番禺、花都、南沙、增城、從化去年末陸續公布新修訂的燃放煙花爆竹條例，指定可燃放區域或禁放區域，以及限放的時間和煙花等級（見表），同時番禺、花都、南沙區分別宣布有27、48及28間零售店合法售賣煙花爆竹。

記者到訪花都花山鎮平西村正在裝修的永織煙花店，店主稱過去都禁止售賣、燃放煙花，近日不少人來詢問何時可以售賣，「昨天已經到指定的供銷社訂貨，過幾天就有貨回來」。位於花山芙蓉大道的景盛煙花店則已開業數天，店外牆上貼有火警、匪警、急救的應急電話，以及「易燃易爆炸」、「禁止煙火」的圖示。被問及生意情况時，店主表示，「每天都賣2000多元（人民幣）」，他入貨的車也擺滿各種煙花產品，包括適合小朋友玩的「摔炮」、「仙女棒」等。

此外，江門、東莞、佛山、珠海等亦公布可放煙花地點，燃放者須查詢網上公布，亦需注意可燃放範圍內醫療機構、幼稚園、中小學、安老院舍、文物保護單位等區域仍禁止，有些屋苑亦會特別說明是否禁放。

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