黎牽線聯絡羅傑斯 幫忙報道「香港監察」

庭上展示陳與黎2017年10月31日的WhatsApp信息紀錄，黎稱剛與羅傑斯吃晚飯，羅傑斯剛成立「香港監察」組織以「維護香港自由」，黎又將陳的聯絡方法交給羅傑斯；陳回覆「收到」、「份內事」。陳在庭上補充，她原本不認識羅傑斯，僅透過黎得知他與一些美國國會議員成立「香港監察」，主要就香港自由人權狀况發表意見。

信息紀錄亦顯示羅傑斯後來將「香港監察」在2017年12月成立的新聞稿發給陳沛敏，稿內提及羅傑斯被拒入境。控方呈上《蘋果》在12月報道羅傑斯被拒入境，又指《蘋果》當年選羅傑斯為年度人物。陳供稱當時《蘋果》「應該有」報道此事，但「唔記得」羅傑斯被選為年度人物。

被問「香港監察」立場 陳：對中央「較批判」

另一組信息是黎智英在2018年5月16日，向陳沛敏轉發羅傑斯在時事雜誌《外交家》（The Diplomat）的撰文。陳在庭上概括說文章論及「DQ」（取消資格）立法會議員及起訴涉及2014年佔中的人，她不肯定《蘋果》有否報道。控方詢問陳判斷「香港監察」的立場「是親中還是反中」，陳回答「我諗佢好critical……即係比較批判」，並同意羅傑斯的取態相同。

（黎智英案）