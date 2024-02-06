八大去年7.6%教員離職 回歸後新高 教大升幅最大

教資會近日公布上學年八大教學人員離職數字（見圖）。教大上學年離職率達13%，276名教員中，有36人離任，按年增6.4個百分點。其次是浸大，達12.1%，371名教員中有45人離職。城大11.5%，790名教員中91人離任，以離職人數計是八大之冠。離職率最低是中大，42人離任，佔整體864名教員4.9%。

嶺大副校長莫家豪昨向本報說，大學教員因移民潮離職的因素已淡化，離任涉不同因素，包括退休，又稱做研究的教員，每幾年需接受評估，部分人或因自我評估「未達標」，遂決定離職。

嶺大：未聞學者憂23條 海歸派看好灣區

至於《港區國安法》生效後，近年不時有指影響學術自由，加上《基本法》23條立法諮詢展開，被問會否影響學者來港意欲，莫稱嶺大近年招聘未聞學者有擔心，反而不少「海歸」學者有興趣加入，看中香港在大灣區的優勢，加上英美等地的學府近年減少研究經費的資助，香港則增加，「覺得（香港教學）潛力很大」。

莫說各院校招聘策略趨進取，有大學校長和高層為表誠意，到境外「搵叻人」並與學者簽約，「大學（招聘）不應坐喺度，要到處找優秀人才，是對人才的尊重，才打動到對方」。

教大回覆，過去每年皆錄得教職員因不同理由離職，會不時檢視人力資源策略，持續招募適合人才填補空缺，以配合大學的教研需要。浸大表示，一直以來均有教學人員因退休、轉職或其他個人原因而離任。

離職人數最高 城大稱入職較離職多

城大、科大、港大均稱，近年入職人數較離職高，其中城大稱「在招聘全球人才方面是香港最成功的大學之一」，早前已推出嶄新的招聘和人才發展計劃。

理大和中大表示，上學年教學人員離職率較2021/22學年低。理大會繼續按發展計劃，積極有策略地從世界各地延攬不同領域的人才；中大稱「大學每年都會有正常人員流動」，校方會不斷檢討職級及薪酬架構，優化僱員在職培訓及發展的機會。