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演藝煞停畢業劇 無詳述原因 諾獎作家名劇涉無政府主義題材 內地香港曾上演

【明報專訊】再有舞台劇在演出前遭煞停。香港演藝學院今屆舞台劇畢業作品《一個無政府主義者的意外死亡》原定本月下旬上演，惟校方突然取消演出。舞台劇團隊成員上周五（2日）陸續在社交平台發文，有慨嘆「近5個月來的努力和心血因為一個決定而付諸東流」。演藝學院昨確認該劇將會取消演出，感謝觀眾諒解，惟未詳述煞停原因。

校方稱製作安排變動

由演藝學院主辦的「2024想不到戲劇節」下周開鑼，原將上演兩齣由應屆導演系畢業生執導的劇目，惟其中一齣《一個無政府主義者的意外死亡》突然取消。演藝學院昨於校網發表「特別公告」，稱「由於學院製作安排的變動」，故取消演出，戲劇學院網頁及售票網將公布退票安排及詳情。公告又表示，「感謝各位觀眾的諒解」，並為觀眾帶來不便深感歉意。

《一個無政府主義者的意外死亡》原著劇本是諾貝爾文學獎得主、意大利作家達里奧•福（Dario Fo）的代表作。今次由演藝學院應屆導演系畢業生蔡啟楓執導，所有演員皆為戲劇學院的學生。

學生：5個月努力付東流

多名劇組成員上周五（2日）起陸續於社交平台表態。有學生演員稱，對演出遭煞停感到「非常不甘心、無奈、惋惜」，又表示「不是不明白學院的立場，但我們作為演員，初衷都只是讓觀眾看到」；亦有成員表示，對有關決定「無可奈何、無話可說」，稱由正式收到通知開始，「一直在想作為學生，作為藝術工作，作為本土年輕人，作為人，我們做錯了什麼？」

本報前日（4日）向演藝學院查詢煞停有關劇目公演原因為何、是否涉劇本內容、曾否受政府干預等，皆不獲正面回應。

楊秉基：劇情與港風馬牛不相及

本地劇團「好戲量」曾於2012年改編同一劇目，但當時劇本加入香港社會元素，並在香港公演。好戲量藝術總監楊秉基亦有參演該劇，稱該戲目的題材圍繞意大利1960年代的社會事件，「與香港（情况）完全是風馬牛不相及」，形容劇本「並不敏感」。

同是演藝學院畢業生的楊秉基亦稱，畢業作品是學生「踏入業界的第一步」，一般須耗逾年時間準備，而在公演前須「過五關斬六將」，包括呈交計劃書、劇本等資訊予導師。他估計學院或因接獲投訴才臨時煞停，「如果一開始不讓（公演），應該一年多前便已制止，沒理由公開售票後才這樣」。

藝發局戲劇界別民選委員區永東表示，演藝學院取消畢業演出「前所未有」，對校方做法感到意外。他說，今次劇目曾在本港和內地上演，希望校方清楚解釋終止演出的原因，讓學生和公眾了解，以免引來外界聯想和猜測。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕楊秉基 香港演藝學院 舞台劇

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