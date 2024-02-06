【Emily】陳七抽美斯水 話賀歲盃「肯定落場」

睇番售票網站Klook簡介賀歲盃，講到賽事係「世界級的足球盛事」，仲話有巴西神鋒「李三腳」李華度、意大利「金童」迪比亞路及4屆西甲神射手大衛韋拿等共16名世界級球星「來港與港人歡度新歲」，但簡介無講明佢哋落場安排。至於對賽嘅香港明星隊隊員，唔少都係大家熟悉嘅現役或退役球員，除咗有陳七，仲有山度士、李健和等，門將有喺周日上場嘅葉鴻輝。

碧咸同偉仔對話被惡搞

國際邁阿密訪港事件成為城中熱話，唔少當日畫面被人惡搞，有人將球隊班主碧咸同影星梁朝偉對話片段二次創作，配上創作對白，話碧咸同梁朝偉講佢已經改行搞生意，偉仔話佢都有套戲講做生意，係講點樣呃人嘅；片中碧咸就回話，好想睇呢套戲，因為佢都想學……演技。另有網民將碧咸喺歌手鄧紫棋波衫背面嘅簽名圖惡搞，將簽名改成「香港 水魚之都」字句。英文教學機構EF就教英文，話「Messy」解作混亂的，造句可以係「What a messy day!」。