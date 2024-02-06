徵費後需減網購多外出 「玻璃骨」患者憂跌傷

Kitty的骨質較一般人脆弱，隨年月每况愈下，曾因側身去拿放在牀頭櫃的電話而肋骨骨折，如今她即使只按壓洗髮液的泵頭，胸口都伴隨一陣撕裂感，「已經是我的骨質負擔不到的重量」。

外出很難，如有梯級、通道太窄，便不知道怎樣將商品拿回家，過時過節超市堆疊得高高的商品，都造成Kitty不便和隱憂，「仆親好大鑊」。她之前去超市，需要請人幫忙才能拿到較高貨架上的商品。網購則方便許多，Kitty每月至少4次網購，會買粉麵、零食、紙巾等生活用品，送貨上門或到屋邨商場自取。但網購產生的垃圾不少，紙箱、空氣袋、包裝紙……她無奈說垃圾徵費實施後會減少網購，「驚盒比較大，難處理」，又因每次無法拿太多東西，預計日後出門購物次數需增加。

領取綜援的Kitty預計垃圾徵費實施後，每日會用一個15公升垃圾袋，料每月花費近60元，認為政府對綜援戶每月10元垃圾徵費補貼不足夠。她慶幸仍能自理大小便，僅有時外出需用尿片，醫療消耗品較少，並認為若有補助，將紓緩需使用大量醫療消耗品病人的負擔，「我們不是在製作垃圾，而是醫療需要」。

扔垃圾也乏力 憂管理處留難

Kitty扔垃圾時需推開一道防火門，但手無法發力，只好將垃圾放在防火門側邊，前陣子被清潔工告知要扔到指定位置，否則面臨罰款。她擔心垃圾徵費後管理會更嚴苛，曾向屋邨管理處反映困難，對方「叫我同區議員反映，叫義工幫我抌垃圾」，認為相當荒謬，冀政府提供支援，便利獨居殘疾者棄置垃圾。