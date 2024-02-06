明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

徵費後需減網購多外出 「玻璃骨」患者憂跌傷

【明報專訊】用雙手撐起身體，腳點地，轉身，坐下，獨居的「成骨不全症」（俗稱「玻璃骨」）患者Kitty每次出門前，都要花數分鐘將自己從手動輪椅轉到電動輪椅。坐在輪椅上的她不足1米高，梯級、窄路和貨架皆障礙，因此她不怎麼逛超市，常網購生活用品，但快遞和貨物包裝衍生大量垃圾。她擔心垃圾徵費後開支變大，將減少網購，無奈要多外出。

Kitty的骨質較一般人脆弱，隨年月每况愈下，曾因側身去拿放在牀頭櫃的電話而肋骨骨折，如今她即使只按壓洗髮液的泵頭，胸口都伴隨一陣撕裂感，「已經是我的骨質負擔不到的重量」。

外出很難，如有梯級、通道太窄，便不知道怎樣將商品拿回家，過時過節超市堆疊得高高的商品，都造成Kitty不便和隱憂，「仆親好大鑊」。她之前去超市，需要請人幫忙才能拿到較高貨架上的商品。網購則方便許多，Kitty每月至少4次網購，會買粉麵、零食、紙巾等生活用品，送貨上門或到屋邨商場自取。但網購產生的垃圾不少，紙箱、空氣袋、包裝紙……她無奈說垃圾徵費實施後會減少網購，「驚盒比較大，難處理」，又因每次無法拿太多東西，預計日後出門購物次數需增加。

領取綜援的Kitty預計垃圾徵費實施後，每日會用一個15公升垃圾袋，料每月花費近60元，認為政府對綜援戶每月10元垃圾徵費補貼不足夠。她慶幸仍能自理大小便，僅有時外出需用尿片，醫療消耗品較少，並認為若有補助，將紓緩需使用大量醫療消耗品病人的負擔，「我們不是在製作垃圾，而是醫療需要」。

扔垃圾也乏力 憂管理處留難

Kitty扔垃圾時需推開一道防火門，但手無法發力，只好將垃圾放在防火門側邊，前陣子被清潔工告知要扔到指定位置，否則面臨罰款。她擔心垃圾徵費後管理會更嚴苛，曾向屋邨管理處反映困難，對方「叫我同區議員反映，叫義工幫我抌垃圾」，認為相當荒謬，冀政府提供支援，便利獨居殘疾者棄置垃圾。

相關字詞﹕玻璃骨 殘疾人士 垃圾 垃圾徵費

上 / 下一篇新聞

演藝煞停畢業劇 無詳述原因 諾獎作家名劇涉無政府主義題材 內地香港曾上演
演藝煞停畢業劇 無詳述原因 諾獎作家名劇涉無政府主義題材 內地香港曾上演
內地孟京輝執導 京滬巡迴演出
內地孟京輝執導 京滬巡迴演出
23條執法權套用國安法 新增權力細則未明
23條執法權套用國安法 新增權力細則未明
政府召區議員關愛隊三會 囑反映市民意見
政府召區議員關愛隊三會 囑反映市民意見
殉職消防員邱耀文設靈 鄧炳強致哀
殉職消防員邱耀文設靈 鄧炳強致哀
26歲教師涉偷拍學生裙底准保釋
26歲教師涉偷拍學生裙底准保釋
涉租帳戶送外賣 拘23黑工 皆申免遣返南亞漢 涉3平台
涉租帳戶送外賣 拘23黑工 皆申免遣返南亞漢 涉3平台
稚女誤食大麻糖 父虐兒藏毒罪成
稚女誤食大麻糖 父虐兒藏毒罪成
龔如心遺產准成立新信託 兩代表任華懋董事
龔如心遺產准成立新信託 兩代表任華懋董事
古思堯抗議前被捕案 國安警4日前工廈查道具
古思堯抗議前被捕案 國安警4日前工廈查道具
八大去年7.6%教員離職 回歸後新高 教大升幅最大
八大去年7.6%教員離職 回歸後新高 教大升幅最大
6車相撞 貨車側翻壓扁的士水務署車
6車相撞 貨車側翻壓扁的士水務署車
藏毒遇查逃走撼貨車 司機棄車被擒
藏毒遇查逃走撼貨車 司機棄車被擒
機場地盤工作時昏迷 菲裔工人送院死亡
機場地盤工作時昏迷 菲裔工人送院死亡
醫療垃圾「慳唔到」 傷殘者嘆徵費增負擔 病人批環署「公平論」說法心寒 狄志遠倡豁免或津貼
醫療垃圾「慳唔到」 傷殘者嘆徵費增負擔 病人批環署「公平論」說法心寒 狄志遠倡豁免或津貼
陳：黎指示報道港商風險 嚇壞生意佬抑建制派
陳：黎指示報道港商風險 嚇壞生意佬抑建制派
黎牽線聯絡羅傑斯 幫忙報道「香港監察」
黎牽線聯絡羅傑斯 幫忙報道「香港監察」
灣區熱搜：智慧物流賽 百校鬥編程駕無人機 粵港澳桂中小學激戰 30隊4月赴總決賽
灣區熱搜：智慧物流賽 百校鬥編程駕無人機 粵港澳桂中小學激戰 30隊4月赴總決賽
灣區熱搜：穗教師：港更重實踐 小選手：學隨機應變
灣區熱搜：穗教師：港更重實踐 小選手：學隨機應變
灣區手記：也看繁花／文：尚東美
灣區手記：也看繁花／文：尚東美
【Emily】陳七抽美斯水 話賀歲盃「肯定落場」
【Emily】陳七抽美斯水 話賀歲盃「肯定落場」
【Emily】漁護署長否認三寶樹濕地公園「縮水」
【Emily】漁護署長否認三寶樹濕地公園「縮水」
【Emily】海園賀年派對 霓虹燈招牌營造昔日香港
【Emily】海園賀年派對 霓虹燈招牌營造昔日香港
【Emily】「法律五代人」受訪撰文 有張健利陳景生
【Emily】「法律五代人」受訪撰文 有張健利陳景生
【Emily】邵家臻出新書 話三程度迂迴暗示
【Emily】邵家臻出新書 話三程度迂迴暗示
【Emily】城大兩初創獲德勤高科技獎
【Emily】城大兩初創獲德勤高科技獎