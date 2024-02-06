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醫療垃圾「慳唔到」 傷殘者嘆徵費增負擔 病人批環署「公平論」說法心寒 狄志遠倡豁免或津貼

【明報專訊】垃圾徵費在爭議聲中押後至8月實施，患有多發性硬化症、59歲的Danny對政策仍有許多疑問和擔憂。他因為在體內導尿管，留下一個傷口，幾乎每日需清洗並消毒傷口，加上尿片、消毒火酒紙、防水貼等醫療消耗品，每日產生不少「慳唔到」的垃圾，憂徵費後經濟負擔加重，又說環保署曾稱為特定群組提供豁免損公平的說法令他心寒，「覺得『恰』（欺負）緊我哋」，期望政府重新檢視，考慮為病人提供豁免或津貼。

明報記者 楊晨

19年前，Danny病倒了。從以為是感冒，到跌倒在客廳，再到失去行走能力，一切來得很快。他雖還能大小便自理，但常排泄不定，且每次大小便要用喉管，常因觸碰神經而發炎。2008年時他在醫生建議下做手術置入導尿管，以輔助排尿，此後多了一個長方形尼龍袋傍身，用來盛載尿袋。

手術使Danny留下一個傷口，最好每日清洗以免發炎。天冷時他每兩天洗一次，但如發生尿袋爆開等意外，則需立即更換並洗傷口。先用消毒紙抹喉管並用「Y字貼」將其固定，再用生理鹽水冲洗傷口數分鐘，用棉花棒輕拭後用紗布印乾，最後貼上防水貼，過程中還使用許多消毒紙、濕紙巾，這是他每次洗傷口的流程。

一天下來，連同其他生活垃圾，Danny的垃圾可裝滿一個30、40公升膠袋，預計垃圾徵費後開支將增至200元。

日用40公升袋 開支料增200元

「尿片一個月4包，一共320蚊，火酒紙100蚊，喉管每月一換，一條120蚊，洗傷口package（套裝）一包40蚊，一個月計1200蚊」，Danny向記者羅列每月醫療消耗品開支。4000多元傷殘津貼，一半花在醫療消耗品，一半花在覆診和衣食住行。他與家人同住，但常獨來獨往，獨自負擔醫療等開支，「我有呢個病後同屋企人關係都差咗，始終自己都有情緒問題」。

病人組織倡關愛隊上門派袋

香港肌健協會社工林先生說，不少長期臥牀會員需用的醫療消耗品更多，一日需換三四次尿片，亦有不少基層會員和Danny一樣未達領取綜援門檻，憂垃圾徵費後經濟負擔增加，建議政府提供額外津貼，紓緩病人經濟壓力。他亦建議關愛隊上門為行動不便病患派指定袋。

去年底有病人自助組織調查發現，近三成復康者用來裝尿片、片芯等醫療消耗品的垃圾袋量是一般家庭的4倍，每月額外開支達90至144元；當時環保署回應為特定群組的人提供豁免削弱公平與「污染者自付」原則。

政府宣布垃圾徵費延期後，本報上月底查詢會否檢視對傷殘者提供補助或豁免等措施，環保署稱已聯絡社署，社署上月中與部分業界代表會面聽意見，社署和環保署會繼續與業界保持溝通，以考慮如何加強幫助有需要的人，亦會和各區關愛隊合作在家訪和接觸居民時協助推廣源頭減廢，以減輕因垃圾收費引致的經濟負擔。

綜援和長者生活津貼受惠人將獲每月10元垃圾徵費津貼，環保署沒回應會否考慮提高對綜援者資助，重申建議去年立法會財委會已通過。立法會社福界議員狄志遠認為，垃圾徵費目的是源頭減廢，但特定群體基於身體健康使用的醫療垃圾難從源頭減少，建議政府對這部分垃圾豁免徵費或提供津貼支援，他又批評環保署早前回應「太官僚」，建議政府利用傷殘津貼、綜援、照顧者津貼等現有制度確定補助名單。

相關字詞﹕垃圾 環保 病人 垃圾徵費

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