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港聞

港聞二

古思堯抗議前被捕案 國安警4日前工廈查道具

【明報專訊】社運人士古思堯去年12月預告抗議區議會選舉制度不公，於出發前被捕。他否認「企圖作出或準備作出一項具煽動意圖的行為」罪，昨在西九龍裁判法院受審。警方國安處警員供稱，事發前數天發現古思堯住宅外擺放一具黑色棺材，寫有「一國兩制送殯儀館 愛港愛國分個議員」粉筆字，以及標語牌寫上「熱烈支持制裁49名惡棍官員」。總裁判官蘇惠德將案件押至2月16日裁決，其間被告續還押。

企圖煽動罪2．16裁

被告古思堯（77歲）無律師代表。兩名國安處警員作供。警員佘卓禮（音譯）供稱，去年12月4日到長沙灣永盛工業大廈屬於古思堯的單位調查，發現門外擺放寫上字句的黑色棺材及標語牌，他拍攝照片後離開。至12月8日早上7時，他與同袍上門拘捕古思堯，黑色棺材上粉筆字已擦掉。

警員陳超勁（音譯）則稱，古思堯被捕後在警誡下招認打算示威，抗議「打倒共產黨、愛國愛黨食屎都發達」、「政制倒退一個甲子」。陳補充，「49名官員」指同年11月美國納入制裁名單的49名香港司法人員、警務處長等。

控方庭上播放古思堯與警方錄影會面，古解釋不滿區議會選舉「清一色都係愛國愛黨，民主人士一個都唔可以參選，影響市民政治權利，小圈子中嘅小圈子」，認為政制倒退一個甲子。他支持美國制裁，旨在向公眾表示不要相信港府，因為香港快將倒退，以及呼籲港人離港，否則「第時去廁所都要問共產黨」。

4日後棺材標語已擦 古：擬寫新

古思堯另提及，他想在棺木上寫新字句才擦掉原本字句。案發前一個月，他與社民連「戰友」飲茶時曾被勸罷手，但他堅持「每逢特別日子：六四、七一、23條立法，我就會構思棺材，唔做棺材做花圈，唔做花圈做墓碑，拎去中聯辦抗議」。

【案件編號：WKCC 5279/23】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為 古思堯 區議會選舉

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