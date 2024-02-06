稚女誤食大麻糖 父虐兒藏毒罪成

被告C.K.W（現年26歲，地盤工人）被控去年6月25日在天水圍一單位故意虐待或忽略4歲的X及2歲的Y，以及管有9粒大麻糖果。

指警威嚇下招供 官不信

負責拘捕的警員早前供稱，被告警誡下說大麻糖是「買嚟自己食」及「已經放咗喺我間房入面，我都估唔到我兩個女會攞咗出嚟食」。被告就特別事項作供稱，警員曾稱如果他不承認犯案就會調查其家人，而他否認向警方招認。

裁判官分析證供指出，兩名警員供述調查程序屬一般做法，接納兩人是誠實可靠證人。被告有工作經驗，理應知悉控罪嚴重，裁判官不信他因警員揚言調查其家人，而在補錄供辭簽署作實及胡亂地在錄影會面做出頗詳細的描述。裁判官亦不信警員威嚇利誘，裁定被告是自願招認。

求情稱當時辦離婚心情差 現無吸毒

裁判官考慮到被告同住親人的供辭，被告友人到訪事發單位後，兩女童拿着指頭般大的方形糖果咀嚼，唯一合理推論是被告透過友人將購買的糖果放入房內，裁定忽略兩女童令她們受不必要苦楚。

辯方求情指出，被告初犯及是家庭經濟支柱，當時正與妻子辦理離婚，感不開心而服食大麻，案發時並不在家。他現時沒依賴毒品，兩名女童交由妻子照顧，被告重犯機率低。他涉及本案及另一案還押。裁判官指出，大麻在毒品中不算嚴重，但本案引致的後果是嚴重情况。

【案件編號：TMCC 1413/23】