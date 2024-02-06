涉租帳戶送外賣 拘23黑工 皆申免遣返南亞漢 涉3平台

23名非華裔男被告介乎24至55歲，全部持擔保書。控罪稱，23人於2023年2月3日分別串謀他人或不知名人士，欺詐Kangaroo Limited、Deliveroo Hong Kong Limited或Delivery Hero Food Hong Kong Limited，即不誠實及虛假地表示，其串謀同伙是用他名下外賣員帳戶送外賣而誘使上述外賣平台批准使用帳戶。23人另被指在非法入境後，未得入境事務處長授權而留港，其間接受有薪或無薪的僱傭工作，即在上述外賣平台從事送外賣工作。23人暫毋須答辯，全部被告還押至3月18日再訊。

警方昨午到foodpanda、Deliveroo及KeeTa三個外賣平台分別位於銅鑼灣及中環的辦公室蒐證，並於部分辦公室帶走文件。

foodpanda稱會突擊抽查

Deliveroo鼓勵舉報違規

foodpanda表示，已推出一系列措施預防及打擊相關問題，送遞員必須以真實身分開立帳戶，提供如身分證明文件、居住地址及銀行戶口等資料，公司亦會派專員突擊抽查。Deliveroo稱，所有外送申請人均須經過檢查和核實身分，會定期確認所有外送員的工作許可及身分證明文件，亦鼓勵外送員舉報違規行為。公司去年推出身分驗證功能，如發現任何違規情况，會即時終止帳戶。

KeeTa：接單前要自拍識別

KeeTa稱，要求有身分證文件及可合法在港工作的文件，才可通過審批成為送遞員，每個送遞員上線開始接單前都要交自拍照，系統會識別自拍照是否與原本登記的照片脗合，如發現非註冊本人，KeeTa會禁止上線接單封鎖帳號。

服務業總工會自由工作者分會主席王師樂指出，黑工懷疑租借帳戶做外賣速遞員並非新鮮事，但近期愈來愈多；加上疫後復常，少了外賣生意，去年外賣速遞員每張單收入幾乎下跌至少三成，而黑工「幾便宜都願做」，認為政府必須打擊。

工會聞手機連帳戶分月租日租

據她了解，黑工月租一部手機連外送平台帳戶開工約需3500元，日租則以拆帳方法計算，一般需向帳戶持有人交一至三成當日的外送收入，若租電動單車則再另外加錢。王續稱，最近有外賣速遞員與一名逆線駕駛電動單車的南亞男子相撞，對方連手機都放棄取回，立即逃去，而該部手機不斷跳出KeeTa外賣平台接單通知，不禁令人懷疑對方是黑工。