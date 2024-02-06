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灣區手記：也看繁花／文：尚東美

【明報專訊】王家衛執導的電視劇《繁花》在內地爆紅，筆者也湊興看了，對於劇中提及有關內地股市的一些陳年舊事，以及由真實歷史改編的壓軸商戰，亦翻查了有關資料。雖然未知香港何時會上映《繁花》，但反正慕名者總有辦法可看到，那就提前劇透，科普一下這一段A股的風花雪月。

劇中涉及了不少A股發展史中曾出現過的名詞，如新股認購證、深圳新股大擴容、老八股等。其中「老八股」指的就是上交所開業前已發行並有交易的8隻股票，也是1990年12月19日上交所正式開業後首8隻股票。至於「深圳新股大擴容」，應該是指1992年8月10日深圳發售新股認購證，因涉貪污舞弊而爆發民眾上街抗議的8．10事件。另外，壓軸重頭戲的「寶瀛大戰」，原型就是來自於中國股市歷史上首宗上市公司惡意收購案例「寶延大戰」。

除了這些令人津津樂道的A股歷史，更多人談論是王家衛的《繁花》怎樣「吊打」內地一眾電視劇導演，包括其鏡頭運用、畫面光暗，情節表現等，都被網上讚揚為不是近年內地電視劇可比擬的。而大量1990年代經典金曲作為劇中配樂，既是那些年的回憶殺，也掀動了新生代的懷舊熱。

如此火爆的一套電視劇，自然是朋友間茶餘飯後話題。有一晚與行家正好提起《繁花》，對方也毫不掩飾對此劇的喜歡，亦力數國產劇的不是，「如果人人都能像王家衛那樣用心，國產劇肯定百花齊放，再上台階」。

「人家4年籌備，3年拍攝，先不說多少投資者能接受，如果人人都7年才磨一劇，你叫電視台拿什麼節目填時段？」筆者笑道。

文：尚東美

相關字詞﹕王家衛 繁花 灣區手記 大灣區

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