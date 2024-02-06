灣區熱搜：穗教師：港更重實踐 小選手：學隨機應變

【明報專訊】目前內地與香港都有不少學校已將科創列為重要實施項目之一，當中包括廣東外語外貿大學實驗中學。該校科創負責教師吳明顯稱，學校已在常規課程中加入科創相關培訓，以是次大灣區陸空智慧物流校際挑戰賽為例，該校便派出3支初中隊伍共11人參與，期望透過此平台，令兩地互換經驗及互相啟發。另有參賽小學生說，自小就對科創有興趣，為應付比賽，每周花至少3小時學習，從過程中學會隨機應變及編寫簡易程式等能力。
吳明顯形容，今次校際挑戰賽提供機會予學生赴港與當地學生交流，有助豐富學生知識，例如關於無人機及虛擬實境（VR）方面的內容。他說，交流中可見香港較內地更重視實踐操作，並會平衡理論和實踐，認為日後內地亦可加強這方面教育。
參與小學組挑戰賽的廣州市天河區華陽小學董同學說，自己非首次參加比賽，但相對以往，今次比賽要求結合應用無人機及模型貨櫃車接載貨物，難度較高。他稱控制過程中難免出意外，例如貨車「卡住」及無人機遭吹走等，並因此學會了隨機應變及團結精神，同時亦學會了簡單編程，包括指揮貨櫃車轉彎的程式等。談及到香港交流，他則十分激動，認為能夠到訪其他賽區了解各地的水平，才能知己知彼。
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