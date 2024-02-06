灣區熱搜：穗教師：港更重實踐 小選手：學隨機應變

吳明顯形容，今次校際挑戰賽提供機會予學生赴港與當地學生交流，有助豐富學生知識，例如關於無人機及虛擬實境（VR）方面的內容。他說，交流中可見香港較內地更重視實踐操作，並會平衡理論和實踐，認為日後內地亦可加強這方面教育。

參與小學組挑戰賽的廣州市天河區華陽小學董同學說，自己非首次參加比賽，但相對以往，今次比賽要求結合應用無人機及模型貨櫃車接載貨物，難度較高。他稱控制過程中難免出意外，例如貨車「卡住」及無人機遭吹走等，並因此學會了隨機應變及團結精神，同時亦學會了簡單編程，包括指揮貨櫃車轉彎的程式等。談及到香港交流，他則十分激動，認為能夠到訪其他賽區了解各地的水平，才能知己知彼。