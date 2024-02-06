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灣區熱搜：智慧物流賽 百校鬥編程駕無人機 粵港澳桂中小學激戰 30隊4月赴總決賽

【明報專訊】疫情後首個橫跨兩地的大型科技比賽「大灣區陸空智慧物流校際挑戰賽」上月正式拉開序幕，由廣東省科技創新教育專業委員會及香港人工智能學會主辦，邀請約120間中小學共143支代表隊伍參賽。香港人工智能學會副會長詹文通認為，比賽不但為學生提供展示才華的平台，從小培養創新思維，同時亦加強內地與香港學生之間的互動和交流。

駕無人機運貨 再揸模型貨車

大灣區陸空智慧物流校際挑戰賽於去年10月開展籌備工程，比賽涵蓋高小（小四至小六）及初中（初一至初三）兩個組別，分作四大賽區作賽，包括廣西、廣東、澳門及香港，最後獲選中的30支隊伍有望於4月赴港或在香港科技大學（廣州）參加總決賽。該挑戰賽以現場競技形式進行，學生以2至4人為一組，並需透過編寫程式，即席控制無人機運載士多啤梨模型（貨物），並準確降落至平台，然後將貨物卸載至模型貨車，再控制貨車將貨物運抵目的地，途中需通過紅綠燈及途人等關卡，全程要鬥穩、鬥快及鬥準，以較高分者勝出。

以廣州市為例，該市12間學校推薦的代表隊已於今年1月份參加廣東省城市校際交流賽。現場可見，學生對操作貨車非常熟練，團體之間亦充滿默契，其中有學生反映自幼對科創產生濃厚興趣，亦非首次參賽，雖然今次賽事難度較高，但對奪獎充滿信心（見另稿）。

除賽事外，主辦方亦為參賽者安排一系列培訓及交流活動，包括今年1月來港與中小學及大學生作三日兩夜科研交流，過程中除與本港學生一起上課、共享科研知識及參觀機械人技術促進中心等，亦獲安排生涯規劃活動。

8月辦AI賽 非遺為題

校際挑戰賽組委會表示，比賽有助培養和發掘科創領域人才，並可提高青少年對物流科技領域的關注。身兼評判的詹文通說，按目前比賽進度反映，國內的科創水平與香港學生相若，惟因應疫情致兩地於近年大幅減少了實地交流機會。他說，學會未來將陸續舉辦聯繫大灣區的賽事，並透露今年8月將舉辦「2024亞太人工智能科技創新大賽」，邀請來自潮州、佛山及香港等地學生參加，屆時將要求參賽者運用人工智能技術及自行編寫程式，將非遺文化融入產品或設計中，例如設計一個人工智能驅動的傳統樂器或開發一個人工智能系統識別非遺文物等，而優異隊伍最終有望到新加坡作賽。

明報記者 區慧盈

相關字詞﹕創科 香港人工智能學會 廣東省科技創新教育專業委員會 大灣區陸空智慧物流校際挑戰賽 大灣區

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