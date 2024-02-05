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【Emily】盛事噓聲中落幕 碧咸繞場一周安撫 鍾國斌自喻「38,000水魚之一」 唯一安慰港隊好波

【明報專訊】美職球會國際邁阿密對「港隊」表演賽，事前大家唔知球王美斯會否落場，開場時氣氛熱爆，場內真正星光熠熠，政商影藝界名人雲集，又有當紅歌手表演。惟美斯無落場惹來唔少球迷不滿，班主碧咸賽後都安撫球迷，繞場一周向球迷拍掌致謝。

朝偉詩蓓小小超 名人盡出

昨日所見，除咗主禮嘅特首李家超，以及主事嘅文體旅局長楊潤雄，財政司長陳茂波、副司長黃偉綸都在場。前特首梁振英、曾蔭權，前財爺曾俊華都喺度。盈科拓展集團創辦人兼主席李澤楷喺貴賓廂座同人有講有笑。

影帝梁朝偉、劉嘉玲更同碧咸寒暄，及合照留念。「女飛魚」何詩蓓喺賽前同碧咸交談，佢話對方知道自己將出戰巴黎奧運，叫佢加油，碧咸仲向佢推介當地一間餐廳，形容係一個難忘經歷。

大會將活動搞成嘉年華咁，邀請人氣歌手獻藝。首先由湯令山（Gareth. T）打頭陣獻唱《勁浪漫 超溫馨》等兩首歌；MIRROR成員姜濤就同舞蹈員一齊跳唱新歌《黑月》；盧瀚霆（Anson Lo）則表演On，兩人隨後一同跳唱MIRROR團歌Rumours，獲現場姜糖及神徒舉牌支持。

壓軸表演嘅鄧紫棋（G.E.M.）於開場前睇準時機同碧咸交談，問碧咸可否喺佢球衣背面簽名，仲成功合照，最後兩人來個抱抱。不過，當賽事結束，大家睇唔到美斯落場時，現場氣氛逆轉，當特首李家超與主禮代表步出草地準備頒獎時，現場已現噓聲、 「回水」（退款）聲，到咗尾聲鄧紫棋獻唱Amazing Grace時更係噓聲不斷。自由黨立法會前議員鍾國斌賽後話自己係「38,000個水魚之一」，話聽到全場叫回水，唯一安慰係港隊打得好好。

相關字詞﹕碧咸 國際邁阿密 美斯

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