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港聞二

天暖流感減活躍 專家料新年反彈

【明報專訊】本港正值流感高峰期，過去兩周流感病毒陽性比率則低於基線水平，中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨稱主要與天氣回暖有關，病毒沒那麼活躍，但預期農曆新年期間氣溫下降，流感個案隨時可能反彈，提醒市民仍要小心，並呼籲市民尤其高危人士盡快接種流感疫苗。

一周27死 許樹昌籲接種

許樹昌昨在商台《政好星期天》表示，今年本港流感情况反覆，過去一周呼吸道病毒陽性比例及入院人數回落，主要因為天氣和暖令病毒活躍程度下降，提醒市民仍要小心，相信未來數日天氣轉冷，流感個案隨時反彈。他說目前以H3N2流感病毒佔比最多，佔約69%，乙型流感及H1N1則分別佔比23%及8%。

許提到，今年第四周（上月21至27日）有27個成人因感染流感入深切治療部或死亡，其中20人死亡，僅8人有接種流感疫苗，亦有未打針的幼童感染流感後出現腦炎。

許呼籲市民尤其高危人士盡快接種流感疫苗，並於人多擠迫地方戴口罩。

新冠病毒方面，許樹昌說今年本港情况平穩，根據醫管局數據，目前有約460名新冠病人在公院留醫，社區污水檢測病毒量則維持中度，今年第三及第四周同有30宗死亡。他說本港現有九成新冠個案感染JN.1病毒，雖然JN.1傳播率高，但無增加死亡風險。

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