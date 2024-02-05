伴SEN童成長 「姨姨」樂見駁嘴 寄養3年半玩又教 盼「某日告別前」學會自理

明報記者 楊晨

5年前，3個孩子相繼成年，長子與幼女出國讀書，沈太感到家中安靜得讓人不習慣，其後從家福會了解到寄養服務，認為頗有意義，從此成為寄養家庭，「家中多咗個小朋友」。

樂樂是沈太照顧的第二個寄養兒童，她說得知樂樂有特殊教育需要時，一度想放棄，惟想到「好多小朋友都係唔同」，自己亦曾照顧柏金遜症長者，有足夠耐性，決定一試。

沈太向樂樂昔日寄養家長了解生活細節，樂樂日常生活倚賴規則，沈太遂為他的吃飯、洗澡、刷牙、睡覺時間設鬧鐘；樂樂對聲音較敏感，她給他買一個兒童風筒，又買一隻狗公仔陪睡覺，每晚讀睡前故事哄入睡。

嘴饞不敢問零食 俯身教他說出口

作為SEN兒童，樂樂起初很難清晰表達自我，沈太會親身示範教他如何表達。沈太的小兒子不時會買零食回家，樂樂嘴饞但不知如何開口，沈太記得第一次，樂樂一副怯生生的樣子，沈太跟他一起挪到小兒子身邊，俯下身子在他背後教他說「哥哥，可唔可以請我食」，最終樂樂顫抖着說完這句話。沈太笑言如今樂樂見到有人買零食回家，已經會說「你買嘢返嚟，係咪好好食㗎」，打開話題。

校車爭執上一課 玩遊戲學不怕輸

樂樂待人接物「直來直去」，曾見到有同學在校車吃零食，便向校車姨姨「告發」，該同學反指樂樂在車上進食，兩人發生爭拗，校車姨姨隨即着兩人停止爭吵，令樂樂頓感委屈。沈太和家人得知事情經過後，告訴樂樂以後可先提醒同學在車上吃零食是不對，避免矛盾。

沈太的家人亦幫忙照顧樂樂，她的小兒子原本較內向，成為「大哥哥」後常待在客廳陪樂樂玩遊戲、下象棋。樂樂有次玩遊戲輸了，激動哭泣，沈太和「大哥哥」開導樂樂問他想不想繼續玩，並告訴他繼續玩就一定有可能輸，最後樂樂面對遊戲輸贏變得更坦然。「但佢經常會拖着我玩，因為我一定是最後的輸家。」沈太笑說。

與孩童親母成朋友 「多個同路人」

沈太還與樂樂的媽媽成為朋友，常透過通訊軟件交流，分享樂樂的相片。沈太亦見證樂樂媽媽的成長，從一開始只知道管教他少玩遊戲，到如今會帶他去戶外做運動，有時甚至會主動說能嘗試自己照顧樂樂多幾日，「好似多咗個同路人」。

「𠵱家每日會諗聽日做乜早餐好，都幾享受。」沈太說家中再多一個小孩後生活更充實，自己也變得更童真。現在她會有意識地培養樂樂自理能力，教他洗碗、整理衣服，盼某天告別前樂樂能學會照顧自己。

她說作為姨姨，最開心是日後聽到樂樂能適應離開自己的環境，「始終都要接受再見」。