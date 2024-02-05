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報喜斑粉蝶數量爆發 專家：因今年冬季偏暖

【明報專訊】昨日是「立春」，本港秋冬常見的報喜斑粉蝶，日前已率先在各區「報喜」，由於數量眾多，引發網上大量討論。香港昆蟲學會副會長饒戈表示，雖然難以統計數量，但今年報喜斑粉蝶較過去數年周期「大爆發」更多，估計與去年踏入冬季後天氣偏暖有關，但他稱數量太多非好事，該種蝴蝶的幼蟲寄主植物可能會被啃食殆盡，影響其族群持續存活。

憂幼蟲過多啃盡寄主植物 影響存活

報喜斑粉蝶（學名Delias pasithoe）是本港常見蝴蝶，展翅長約7厘米，其翅膀以紅、黃、黑、白四色組成，十分搶眼，生活在林區，飛行緩慢，較易被觀察。

饒戈說，報喜斑粉蝶生命周期約兩個月，成蟲後只有數天至兩周壽命，年產約5至6代，秋冬數量較夏季多，原因是其幼蟲在夏季會受寄生蜂侵害。另外，幼蟲的寄主植物是桑寄生及寄生藤等，成蟲會集中在這些植物產卵，故幼蟲在孵化後以至結蛹及羽化，都有機會群集出現，市區公園若有牠們的寄主植物，數量亦有機會大爆發。

饒戈又稱，報喜斑粉蝶每隔兩三年就有機會大爆發，今年冬天天氣偏暖，令其更活躍，但當大批成蟲羽化時又剛好遇上寒流襲港，故在市區不同地點都會見到牠們低飛，甚至伏在地上不動，「如果唔夠食物，甚至會大量死亡」。

相關字詞﹕報喜斑粉蝶

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