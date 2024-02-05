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單親母子住光房兩年 有望抽居屋 申請趨勢飈至三成 社企撐增資助出售房屋

【明報專訊】社企「要有光」稱今年約三成「光房」和「光屋」住戶計劃購買居屋，較數年前僅5%明顯增加，支持政府增加資助出售房屋比例。入住「光房」兩年的住戶元元明年租約屆滿，但她未感憂慮，反露出笑眼，透露計劃申請下期居屋，希望購入逾300呎單位；又希望3年後兒子成年，她能到公院當二級病人服務助理，冀減供樓壓力。

兩年多前，元元帶着13歲兒子從內地來港，與親戚共7人同住600多呎單位，沙發就是睡牀，兒子常與同屋親戚的兒子吵鬧。無奈寄人籬下，元元也只能凡事忍讓，令兒子反問「點解咩都係我錯？」總覺低人一等。

進修增收入 冀任職公院助供樓

後來學校社工發現元元的兒子在校情緒波動，經轉介後讓元元找上「要有光」，2021年1月與另外兩對母子住500多呎「光房」。

從親戚家沙發搬到擁有自己專屬房間的「光房」，元元笑言終有「唞氣」空間，兒子亦變自立。她打開衣櫃，衛衣和外套整齊掛起，自豪地說兒子是個喜歡整潔的人；看到地上一對啞鈴，她又興奮地分享兒子的背肌練成「倒三角」。

元元入住「光房」兩年間，先後考獲醫護支援技術人員和物理治療助理等證書，現時每周6日分別做數份散工，包括私人起居照顧員和物理治療助理，月入由當初7000元增至約1.8萬元，計劃申請下期居屋，並進修職業治療助理證書課程，以便日後晉升至公院當病人服務助理，減輕供樓壓力。

被問倘明年「光屋」約滿仍未抽中居屋如何安排，元元說打算以與光房租金相若價錢，即4000多元租住約200至300呎私樓單位。她指「人有目標係向上唔係向下」，未必考慮入住過渡房屋。對於現時市况疲弱，她稱抽居屋比中六合彩更難，若抽中一定買；又指單位僅自住，不怕樓價升跌。

要有光：增居屋比例 可激勵向上流

「要有光」創辦人及行政總裁余偉業稱，支持政府增加居屋等資助出售房屋比例，認為居屋比公屋更能激勵「短貧戶」向上流動，「申請居屋時不用擔心自己搵太多錢（而超出入息上限），無顧慮就可以放膽搵錢儲錢做嘢」。

相關字詞﹕基層 余偉業 居屋 光房 要有光

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