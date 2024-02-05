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港聞

港聞二

花市開鑼乾貨快餐回歸 顧客讚氣氛商戶憂生意

【明報專訊】一連7日農曆年宵市場昨日開鑼，今年是2019年後首次恢復因新冠疫情停辦4年的乾貨和快餐攤位。在維園擺檔的快餐攤位負責人稱，截至昨晚6時，首日人流及生意較疫情前增加約一成，今年亦特別加設燒魷魚等食品，期望銷情更勝疫前。不過，售賣被列為非物質文化遺產「飛機欖」的攤檔負責人稱，首日生意額較疫前少兩至三成，相信因為全港各區同時舉行年宵和各項「香港夜繽紛」活動，令客群分散。

本報記者昨午3時許到訪維園年宵市場，只見場內已人頭湧湧，入場的主要為年輕人及一家大小。攜同3名孫兒到場的許太，昨花費約500元購買年花和盆栽，例如「串串金」和大桔，她稱場內售價只較旺角花墟便宜約一百元，但認為今年恢復了乾貨和快餐攤位，場內氣氛勝往年。她其中一名孫兒則買了風車，笑言場內有多個攤位售賣玩具，「下年都想再來」。

飛機欖之父遺孀：生意麻麻哋

花檔稱升三成 不憂港人北上

人稱「飛機欖之父」的郭鑒基於2013年病逝，遺孀「基嫂」於維園攤檔售賣飛機欖，她形容昨日生意「麻麻哋」，場內攤檔規模亦較疫前小，期望未來數天不要下雨；該攤檔負責人陳先生透露，首日生意額較疫前首日少約兩至三成，相信與全港15個地點同時舉行年宵市場及各項「香港夜繽紛」活動分散客群有關，故今年未有特意多入貨，銷情能維持疫前水平已足夠。

售賣蘭花及盆桔的「玖叁貳花店」檔主楊先生稱，昨人流較疫前首日多近三成，預計年三十晚場內人流會逼爆。楊形容昨日生意不錯，期望今年銷情較疫前多三成以上。被問及有否擔心市民不留港消費，他說售賣的貨品主要針對本地客，昨日亦有不少內地客光顧，平均每人買兩盆花，故不擔心北上消費影響生意。

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