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駛花車15載 復辦成告別年 大仲哥：難忘遊人笑顏 將轉做義工協助

【明報專訊】由旅發局主辦的農曆新年花車巡遊將於大年初一在尖沙嘴上演，是停辦4年後回歸，亦剛好讓資深花車司機「大仲哥」趕得上「尾班車」。現年64歲的他有約15年駕駛花車經驗，因牌照保險的年齡限制，完成今年駕駛任務後便會退下來。多年來的年初一需在工作中度過，他卻感到參與盛事機會難得，當想起多年來每個觀賞花車市民和遊客的笑面，酬勞多寡也不必計較。退下來不是畫上句號，他日後仍會以義工身分協助這項盛事。

明報記者 李浮南

本身任職貨櫃車司機的梁仲宜「大仲哥」，2005年經工會同事介紹兼任花車司機，除2020年起香港爆發新冠疫情而連續停辦4年外，他一直都有參與駕駛花車。不過，基於巴士牌照保險限制司機年齡須為65歲以下，換言之今次將會是他最後一次駕駛花車。

駕花車需顧多方面 「安全第一」

「駛」出真工夫，方為大師傅！花車限時速5公里，需在人群中穿插，前後亦有不同表演隊伍，大仲哥受訪時總將「安全第一」放在嘴邊，他說每架車都會有盲點，現場要留意轉彎位，亦要靠副司機留意左邊情况，「有好多小朋友（表演），最重要係安全第一」，他憶起曾有小朋友表演時忘了走位，「成個大隊走晒，剩番佢一個繼續跳」，工作人員見狀立即着那小朋友往前走。

秉獅子山精神 不計酬勞重在參與

大仲哥每年大年初一都在工作中度過，他形容是秉持着「獅子山精神」，能在新年帶給市民及遊客歡樂便已足夠，家人亦十分支持，認為能參與大型盛事機會難得，孫兒看見他的花車駛出亦會十分興奮，現場每個人都會很熱情揮手，每個場面也令他難忘。

他更提到，多年前有一名男生走到花車旁與他合照，兩人留下聯絡方式，此後男生每年都會到場拍照，成為他的「粉絲」，「架車返到尾站，佢已經等定我」，兩人認識8年，最近更獲悉對方已成家立室。

貨櫃工會主席：盼花車巡遊擴內地灣區

貨櫃運輸業職工總會自1998年接手安排花車司機，主席陳迪手亦擔任花車司機，他說工會對花車司機的要求高，雖然作為司機工會，但「一樣米養百樣人」，需挑選更優質司機。他稱花車司機初期只需貨櫃車駕駛執照，但由於花車設計改變，現時需要持巴士執照，以及5年內不能有酒駕和藥駕紀錄，慶幸自工會接手以來都未發生事故。

陳迪手透露，工會獲發津貼予司機，但他多年來都捐給工會，不計較金錢。他希望花車巡遊將來可擴展到大灣區其他城市，由港珠澳大橋到澳門、珠海，再到其他城市，「雖然有啲天方夜譚，如果做到真係非常經典嘅盛事」。

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