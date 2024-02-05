民主黨籲勿加稅 倡公僕減薪節流 忌「孤島化」 須保國際優勢

促煞停5800億人工島項目

民主黨建議特首及所有問責官員減薪、縮減前特首辦開支，並凍結公務員人數，檢視公務員編制，以展現政府開源節流的決心。該黨亦建議政府研究及調整來港設總部企業的稅務優惠，例如若有新來港企業投資額達2000萬元，首3年利得稅可短暫降低。

對於中部水域人工島填海項目預計造價達5800億元，民主黨認為政府應煞停該填海項目，因耗資龐大，加上地產界投資北部都會區意願不高，擔心政府對人工島的回報估算或已過時及不準確。

社協倡派5000元基層津貼

另外，社區組織協會昨建議政府應向每名生活在貧窮線下及正領取各項社會福利的基層派發5000元「基層生活津貼」，設立短期失業及就業不足援助金，並建議政府檢討稅制，包括考慮上調利得稅率，增設股票印花稅，以及對特定行業如能源及房地產行業開徵「暴利稅」，穩定公共收入來源。

社協指疫後經濟回復較預期慢，民生仍困苦，故呼籲《財政預算案》須精準掌握民生「痛點」，以保障基層生活為首要考慮，透過短期及中長期財政措施支援基層。