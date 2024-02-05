城大舊生採傳感技術 助體育教師評核學生

344內地學校使用 冀3年增300倍

迹動未來最初獲得城大「創意種子計劃」（SEEDS）、「大學科技初創企業資助計劃」（TSSSU）、香港科技園科技創業培育計劃（Incu-Tech）的資助，後來再獲美國矽谷風險投資基金SOSV、英國Entrepreneur First投資基金和中國內地基金融資。至今擁有30多項專利及軟件著作權，目前在香港科學園設有實驗室。

調整設計 可切合港學校標準

平台以城大及中國科學院聯合實驗室研發的傳感器技術為基礎，於2022年推出結合可穿戴的智能硬件設備、無線數據收集技術、雲端人工智能算法及機器學習的平台，讓教師可即時透過平板電腦使用平台，記錄並分析學生運動過程中的數據。王宇帆舉例，學生在考核跳繩時，需使用裝有傳感器技術晶片的特製繩，每次跳動時平台會即時收集次數，並會傳送到教師的平板電腦；教師開始時亦會設置一個大熒幕，顯示每名學生的成績。

曾奪全國大學生排球聯賽冠軍、現年32歲的王宇帆在城大取得博士學位，稱公司2019年初成立，但很快遇上新冠疫情，面對不少挑戰，例如曾有兩個月未能發薪予員工，亦有員工曾乘坐高鐵到內地見客，惟對方突然以疫情為由取消見面，員工無奈折返。他說，內地中小學每名體育教師平均要任教約6班，每班約50人，而且以紙筆記錄學生成績的傳統教學模式難以讓教師關注每名學生的體質狀况，故於2019年初成立公司，期望運用機械工程學的知識，改變體育教學。

王宇帆稱，除了希望使用平台的內地學校大增，亦希望打進國際，將來會用針對不同運動的機器學習算法和姿態識別技術，協助評估學生技能。