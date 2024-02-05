明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

禁見某律師 被捕人或可庭上反對 鄧炳強：國家秘密不限政府文件

【明報專訊】政府研究就《基本法》23條立法，設機制禁止被捕者會見同謀或身分有問題的律師。律政司長林定國昨接受傳媒訪問時表示，不會由執法機關「說了算」，將為被捕人設保障機制把關，例如須經法庭審批，被捕人有權在庭上反對。23條立法又建議禁止在沒合法權限下披露「國家秘密」，保安局長鄧炳強表示不限於政府機密，私人機構機密資料倘涉國安亦受規範，如供電設施設計圖（見表）。

林定國：非執法者說了算

立法諮詢文件引述英國的國安法，賦權警司或以上職級警員阻止被羈留者諮詢某律師，以及延遲其諮詢任何律師的時間，政府研究加入同類措施。林定國昨日接受無綫《講清講楚》訪問時解釋，行使該權力時必須具充分理據，如被捕者會透過律師通風報信，動用時將十分謹慎。他強調不會由執法機關「說了算」，考慮由法庭審批，被捕者可在庭上提出反對。

對於此舉會否有違國際人權公約，林定國表示有關原則是指不能不合理地拖延被捕者會見律師，「如果有合理理由，覺得讓他接觸（律師）會危害國家安全，是有合理原因」。

今次立法建議禁止非法披露「國家秘密」，鄧炳強在同一節目上表明此例不限於政府文件，涉及國安的私人機構機密資料亦受限，包括供電設施設計圖，倘公開，或導致其受攻擊。港鐵沙中線曾發生剪短鋼筋醜聞，對於能否揭露有關機密文件，鄧稱鋼筋長短報告與鐵路系統的總掣位置「是兩件事」，重申條文犯罪元素包括損害國安，「影響政府聲譽，未必一定去到危害國家安全」。

鄧：加鹽加醋批評議員或犯法

23條立法同時擴闊「煽動意圖罪」的範圍，禁止煽動憎恨行政、立法、司法機關。被問到如果市民不滿議員表現，不斷批評可能會引起他人憎恨立法會或區議會，會否構成罪行，鄧強調市民根據事實發表意見很合理，惟不能「加鹽加醋、用語氣，目的要挑動（憎恨）」。他重申最重要是發表意見的意圖，即使談論事實，以偏概全亦可能違法，「只是針對一項事實，不停重複講，而目的是挑動仇恨，情况就不同」。

（23條立法）

上 / 下一篇新聞

被捕猝死漢眼瘀鼻有血 家屬促交代 稱警從未聯絡 醫院來電方知危殆
被捕猝死漢眼瘀鼻有血 家屬促交代 稱警從未聯絡 醫院來電方知危殆
父近月搬離上周最後見面 幼女：我最好嘅朋友
父近月搬離上周最後見面 幼女：我最好嘅朋友
神經外科醫生彭家雄專業失當 除名半年緩刑年半
神經外科醫生彭家雄專業失當 除名半年緩刑年半
國安定義擬跟內地 涵國家政權利益 梁美芬：法庭判斷原意依普通法 學者：實際需證意圖
國安定義擬跟內地 涵國家政權利益 梁美芬：法庭判斷原意依普通法 學者：實際需證意圖
城大舊生採傳感技術 助體育教師評核學生
城大舊生採傳感技術 助體育教師評核學生
民主黨籲勿加稅 倡公僕減薪節流 忌「孤島化」 須保國際優勢
民主黨籲勿加稅 倡公僕減薪節流 忌「孤島化」 須保國際優勢
駛花車15載 復辦成告別年 大仲哥：難忘遊人笑顏 將轉做義工協助
駛花車15載 復辦成告別年 大仲哥：難忘遊人笑顏 將轉做義工協助
花市開鑼乾貨快餐回歸 顧客讚氣氛商戶憂生意
花市開鑼乾貨快餐回歸 顧客讚氣氛商戶憂生意
單親母子住光房兩年 有望抽居屋 申請趨勢飈至三成 社企撐增資助出售房屋
單親母子住光房兩年 有望抽居屋 申請趨勢飈至三成 社企撐增資助出售房屋
謝展寰澄清走塑 有替代品才禁售
謝展寰澄清走塑 有替代品才禁售
報喜斑粉蝶數量爆發 專家：因今年冬季偏暖
報喜斑粉蝶數量爆發 專家：因今年冬季偏暖
扮顧客闖兩金行搶金鏈 印度籍疑犯落網
扮顧客闖兩金行搶金鏈 印度籍疑犯落網
伴SEN童成長 「姨姨」樂見駁嘴 寄養3年半玩又教 盼「某日告別前」學會自理
伴SEN童成長 「姨姨」樂見駁嘴 寄養3年半玩又教 盼「某日告別前」學會自理
家福會：SEN寄養童增 佔逾四成
家福會：SEN寄養童增 佔逾四成
天暖流感減活躍 專家料新年反彈
天暖流感減活躍 專家料新年反彈
灣區熱搜：菠蘿包出爐即斷市 港式古法深圳吃香
灣區熱搜：菠蘿包出爐即斷市 港式古法深圳吃香
灣區熱搜：遠征瀋陽感差異 「瀋漂」推高口碑
灣區熱搜：遠征瀋陽感差異 「瀋漂」推高口碑
自動焊接機械臂 助提升效率職安健
自動焊接機械臂 助提升效率職安健
擬拓「機電裝備合成法」業務
擬拓「機電裝備合成法」業務
【Emily】盛事噓聲中落幕 碧咸繞場一周安撫 鍾國斌自喻「38,000水魚之一」 唯一安慰港隊好波
【Emily】盛事噓聲中落幕 碧咸繞場一周安撫 鍾國斌自喻「38,000水魚之一」 唯一安慰港隊好波
【Emily】無緣與偶像較量 港將集郵補數
【Emily】無緣與偶像較量 港將集郵補數
【Emily】有心人雖多 暫唔收捐款 劇協為搞頒獎禮義賣籌款
【Emily】有心人雖多 暫唔收捐款 劇協為搞頒獎禮義賣籌款