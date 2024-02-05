禁見某律師 被捕人或可庭上反對 鄧炳強：國家秘密不限政府文件

林定國：非執法者說了算

立法諮詢文件引述英國的國安法，賦權警司或以上職級警員阻止被羈留者諮詢某律師，以及延遲其諮詢任何律師的時間，政府研究加入同類措施。林定國昨日接受無綫《講清講楚》訪問時解釋，行使該權力時必須具充分理據，如被捕者會透過律師通風報信，動用時將十分謹慎。他強調不會由執法機關「說了算」，考慮由法庭審批，被捕者可在庭上提出反對。

對於此舉會否有違國際人權公約，林定國表示有關原則是指不能不合理地拖延被捕者會見律師，「如果有合理理由，覺得讓他接觸（律師）會危害國家安全，是有合理原因」。

今次立法建議禁止非法披露「國家秘密」，鄧炳強在同一節目上表明此例不限於政府文件，涉及國安的私人機構機密資料亦受限，包括供電設施設計圖，倘公開，或導致其受攻擊。港鐵沙中線曾發生剪短鋼筋醜聞，對於能否揭露有關機密文件，鄧稱鋼筋長短報告與鐵路系統的總掣位置「是兩件事」，重申條文犯罪元素包括損害國安，「影響政府聲譽，未必一定去到危害國家安全」。

鄧：加鹽加醋批評議員或犯法

23條立法同時擴闊「煽動意圖罪」的範圍，禁止煽動憎恨行政、立法、司法機關。被問到如果市民不滿議員表現，不斷批評可能會引起他人憎恨立法會或區議會，會否構成罪行，鄧強調市民根據事實發表意見很合理，惟不能「加鹽加醋、用語氣，目的要挑動（憎恨）」。他重申最重要是發表意見的意圖，即使談論事實，以偏概全亦可能違法，「只是針對一項事實，不停重複講，而目的是挑動仇恨，情况就不同」。

（23條立法）