神經外科醫生彭家雄專業失當 除名半年緩刑年半

彭家雄被指控4項專業失當，首兩項指他2016年10月至2017年1月間不當地向葉姓（音譯）女病人家屬建議將病人用作治療腦積水的引流器轉為可磁力控制的引流器，並施行會令病人增加不必要感染風險的治療；其餘兩項指他無按承諾置換磁力引流器，以及向病人家屬貶損其他醫生等。

根據案情，事主2016年10月中因頭痛、暈眩和嘔吐入住屯院，檢查顯示出現其蛛網膜下腔出血及前交通動脈腫瘤破裂，需接受手術。彭家雄並非屯院醫生，於手術後應病人兒子邀請到屯院為事主做評估，提供第二意見。病人同年11月初出現腦積水，在屯院做「腦室胸腔分流術」置入引流器處理腦積水阻塞。

案情續指，事主同年12月24日轉送荃灣港安醫院，由彭家雄跟進。病人轉院時精神欠佳，彭數天後檢視屯院腦影像，顯示病人腦積水惡化，發現引流器過於接近枕葉區，引流器閥門於病人臥牀時易被枕頭壓住。

治腦積水 無依諾換儀器

據彭家雄供辭，事主經檢查後，他向家屬建議病人接受手術檢查引流器，提及有可能需要磁力引流器，但不曾確認或承諾會使用。而根據案情，事主翌年元旦接受手術，約一周後出院，家屬始知手術間更換的引流器並非磁力。

本案研訊小組主席為本月初上任的醫委會主席鄧惠瓊。判辭引述彭家雄與事主兒子WhatsApp對話顯示，彭家雄曾明確表示病人需更換磁力引流器，家屬問及費用，彭回應時計算金額，並稱金額包含引流器費用，判辭認為對話顯示彭曾承諾會使用磁力引流器。

指屯院「或外行人」做錯 醫委：說法不公

判辭又提及，彭曾於WhatsApp向事主兒子指屯院安裝的引流器位置錯誤，「或由外行人所做（May be done by layman）」。判辭認為彭的說法反映他指屯院醫生表現不符註冊醫生，惟安裝引流器有不同醫學意見和做法，且事主兒子無足夠醫學知識判斷彭的意見是否屬實，故彭的評斷並不公平。研訊小組最終裁定彭首兩項專業失當不成立，其餘兩項成立。