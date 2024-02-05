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父近月搬離上周最後見面 幼女：我最好嘅朋友

【明報專訊】賽車手黃桂華育有兩名女兒，已經投身社會，大女更有兩名分別6歲及2歲的子女，三代同堂。幼女Candice憶起與父親相處點滴不禁落淚，「我就算投胎100萬次，都搵唔到一個好似佢咁嘅爸爸」，形容父親是她最好的朋友。

剛大學畢業的Candice說，父母最近雖有爭執，「但我兩個都惜」。她憶述父親最近兩個月搬離家，兩父女仍有見面吃飯，上周一是她最後一次見面，兩人吃飯時父親笑說「分唔清你定係家姐（大女）比較惜我」，亦有問候媽媽最近過得如何、情緒是否還好。Candice說，父母分開前，父親無論工作多忙碌，每晚都會回家吃飯。被問到父親在她心中是怎樣的人，Candice泣不成聲，稱父親不止是物質、金錢上照顧家人，「佢基本上攤開肚皮咩都同我講，就似我最好嘅一個朋友，係世界上其中一個最了解我嘅人，但我𠵱家完全唔知道佢點樣死」。

妻憶夫熱愛賽車 承諾安全回家

黃桂華熱愛汽車及賽車，Candice自小就隨父親到外地觀賽，一滿18歲便應父親要求報名考車，父親知她生性膽小，常在副駕座指點駕駛，「所以我比同齡人早識得揸車」。黃太亦肯定丈夫對汽車及賽車的熱愛，稱家中獎盃多到「擺唔晒」，因丈夫除了參加澳門格蘭披治大賽車，亦有參加珠海、肇慶等地的比賽，參與賽車運動近30年。黃太說明白賽車危險，作為家人一定擔心，「但佢份人最鍾意車，無人阻止到佢」，丈夫亦承諾會安全回家。

就丈夫的身後事，黃太相信要等見完法醫及農曆新年後才能辦理，暫時安排頭七在家中舉行法事。黃太又感謝丈夫朋友的關心，有些朋友身在海外仍表示會來港送殯，令她感安慰。

相關字詞﹕黃桂華

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