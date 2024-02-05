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被捕猝死漢眼瘀鼻有血 家屬促交代 稱警從未聯絡 醫院來電方知危殆

【明報專訊】警方上周三（1月31日）與海關偵破1億元跨境販毒案，於元朗錦田高埔村拘捕57歲疑犯，稱探員欲搜車時對方激烈反抗及圖驅車離開，3名警員與之糾纏，疑犯被制服20分鐘後昏迷車內，留醫一晚不治。死者黃桂華是香港賽車手，其家人指警方事發後沒與家屬聯絡及解釋事件，當晚接到屯門醫院來電方知黃情况危殆。其女兒哭訴「疑犯都有人權」，要求警方交代當日拘捕過程、解釋其父左眼瘀傷如何造成，以及為何警方遲遲不通知家屬到院。

警：重案跟進 盡快驗屍交報告

警方昨日回覆本報查詢表示，案件已交由新界北總區重案組跟進；警方會盡快安排驗屍，以確定該名男子死因，完成調查後會向死因裁判法庭提交調查報告，由死因庭決定會否展開死因研訊。

醫管局新界西醫院聯網回覆本報查詢稱，57歲男子1月31日下午約4時半在警方押解下送抵博愛醫院急症室，當時情况危殆；約1小時後男子轉往屯門醫院，經跨專科會診及檢查，其後送往外科病房留醫。醫護人員晚上7時45分通知家屬交代病人情况，至晚上11時半經臨牀評估，凌晨零時將病人轉送深切治療部。聯網續稱，病人住院期間醫護人員一直提供適當治療，惟其情况一直危殆及惡化，至翌日接近中午離世。案件已轉交死因裁判官跟進。

黃桂華幼女Candice表示，對父親驟逝心中有多個問號，母女也試過返案發現場找閉路電視，並無發現。Candice目前最希望得知真相，「究竟嗰20分鐘發生咩事？點解警方話詳情不便透露？爸爸左眼傷勢幾時造成？又話佢一開始好合作，又要制服佢，制服佢嘅時候到底出咩事？」她又指，警方無向家屬交代當日父親被制服、昏迷及送院時間。

父4時半抵急症 幼女：8時接通知

Candice憶述，1月31日晚上8時02分，母親突接到屯門醫院電話，指父親情况危殆，早前由博愛醫院轉送該院治療。母親與長女立即趕往該院普通病房，見到父親左眼瘀傷紅腫、鼻孔有血漬。母女向房外軍裝警員詢問，該兩名警員稱自己只是負責看守，對事發經過並不知情。家屬已委託律師要求警方交代，但至前晚（3日）警方仍未聯絡。

Candice要求警方交代執法過程，又批評警方於記者會只說父親有心臟病，「好似便已解釋事情始末」。Candice認為「佢（父親）係疑犯，疑犯都有人權，點解我哋（家屬）咁遲先收到通知？」、「點解過咗咁耐先通知我危殆，你唔係應該一上十字車即刻通知我咩？」家屬上周四獲屯門醫院深切治療部發信簡單交代事主情况，信件稱事主心跳一度停頓46分鐘，事發當晚6時做的電腦掃描顯示其腦部缺氧，出現敗血性休克及多重器官衰竭，醫院已處方高番量強心藥。幼女哭訴：「正常人都知道心跳暫停超過10分鐘，基本上可以救番嘅機會好小，點解當時都唔即刻通知我哋」、「8點02分之前嘅事，我哋全部都唔知道」。

Candice又稱，父親原本留醫普通病房，直到家屬委託的律師要求，醫院才安排將其父轉往深切治療病房，醫院當時解釋以其父親的情况，入住哪個病房對治療無影響。

妻稱未聞心臟不適 車上藥未用過

警方早前於記者會稱事主患心臟病，案發時車上有緩解心絞痛噴霧。黃太說丈夫2017年曾接受通波仔手術，之後一直有定時覆診服藥，平時有踩單車及游泳等習慣，保持清淡飲食，身體無問題。黃太說，丈夫上次參加賽車是2022年尾，有通過賽前身體檢查，顯示其心臟無問題，他最近也沒向家人提及心臟不適；至於車上噴霧藥物，她說功效如俗稱的「脷底丸」，僅以防萬一，從未用過。

就着丈夫涉販毒指控，黃太表示警方完全無向家屬交代，自己是看新聞才得知消息，事後警方亦沒到家中搜屋。她說，作為家人不相信丈夫販毒，平時兩夫婦很少談論工作或生意，只知丈夫經營汽車買賣及維修業，辦公室設於錦田高埔村。黃太又稱最近與丈夫有爭執，丈夫搬出去住約兩個月，因此不清楚他當日行蹤，只是在報道得知丈夫車上搜獲現金，不知實際用途。

明報記者 楊佩珊 樊銳昌

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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