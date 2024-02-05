灣區熱搜：遠征瀋陽感差異 「瀋漂」推高口碑

「一開始，別人都覺得在瀋陽賣的港式菠蘿包，肯定不正宗。」龍鳳麵包創始人董磊說，早期他們沒宣傳，但有在瀋陽的香港人或者廣東人偶然吃到，讚不絕口，口碑在「小圈子」迅速傳開，「這些早期的客人在大眾點評上成了『自來水』（自發給予好評的顧客，相對於特意聘用的水軍而言），在兩周時間內將龍鳳麵包推到了本地麵包榜的榜首」。董磊說，「這些來自香港或者廣東的客人，他們的認可比任何自稱的『正宗』都更『正宗』。」

天冷麵包鮮度成挑戰

董磊稱，瀋陽天氣寒冷，每年夏短冬長，如何保持麵包新鮮度是一大挑戰，且沒辦法完全「復刻」深圳的店舖外觀，「南方一般麵包櫃枱就在最外面，顧客對有什麼麵包出售一目了然。但如果在瀋陽也這樣，麵包就會凍壞」。董磊說，龍鳳麵包「入鄉隨俗」，在大門掛起保溫門簾，將櫃枱內移，顧客要進店才知道在售品種。他說東北人口味更重，無論鹹、甜都要求更濃的味道，傾向於購買葡撻、椰撻，嫌普通蛋撻太淡。

另一創始人歐陽超稱，瀋陽一般顧客對港式麵包認識不深，要求也沒那麼苛刻，且生活節奏較深圳慢，可接受更長的等候時間，「比如我們賣菠蘿油，會現場切開菠蘿包，重新加熱，再夾入牛油，這個過程可能要等幾分鐘。瀋陽的顧客就沒所謂，但深圳人等不了那麼久，如果排隊排得長，後面的顧客就會有意見。所以現在深圳店不設現場賣菠蘿油，反而瀋陽有售」。