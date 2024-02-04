女長毛4人遊行 警要求兩除口罩

本報向警方查詢有否收到雷玉蓮的遊行申請，以及為何不允許遊行者戴口罩。警方回覆稱，日前接獲一名市民通知會於昨日在灣仔及中區舉行公眾活動，會因應公共安全和公共秩序情况作適當部署及行動。

雷玉蓮昨與社民連前秘書長符偉樂等一行4人，下午約3時由銅鑼灣崇光百貨起步，打算前往政府總部。符偉樂無戴口罩，其11歲兒子則有戴，被便衣警要求除口罩或出示醫生紙。符稱其子並非遊行，惟警方再三要求，他最終收起標語，改為在旁跟隨。另一人則因咳嗽戴口罩及透明面罩，其後亦收起標語。雷玉蓮稱，上周致電通知警方遊行計劃，未獲反對或特別建議，到現場才被告知不可戴口罩。

爭退保智障者宿位 10警跟隨

遊行持續個半小時，雷玉蓮身穿長袍，衫上掛有標語「爭取全民退休保障」及「增加智障人士宿位」標語，持擴音器喊口號。遊行全程有至少10名便衣警員開路和跟隨，沿途以手機攝錄；至政總附近時，有便衣警更持攝錄機拍攝。

雷玉蓮與友人郭女士到達政總後一度激動哭泣。她說基層市民退休後「手停就口停」，生活負擔大；智障者輪候宿位時間過長，有人輪候10多年，至父母雙亡後才能入住。郭批評政府極少落實民生工作，「政治舉動及手段就超級多」，期望政府正視基層困難。